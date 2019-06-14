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Жара до +31°С ожидается 16 июня в Беларуси

15.06.2019 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Жара до +31°С ожидается 16 июня в Беларуси
Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 31 градуса ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночь ожидается без осадков. Утром и днем преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью ожидается от 12 градусов тепла по северу до 20 градусов по юго-западу страны, в середине дня воздух прогреется до 25-31 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 31 градуса ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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