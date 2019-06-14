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Жара до +31°С ожидается 16 июня в Беларуси
15.06.2019 11:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 31 градуса ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночь ожидается без осадков. Утром и днем преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью ожидается от 12 градусов тепла по северу до 20 градусов по юго-западу страны, в середине дня воздух прогреется до 25-31 градуса.-0-
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 31 градуса ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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