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«Здесь люди более открытые, во всем помогают». Семейная пара на распределении в агрогородке
15.06.2019 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вадима Каминского распределили главным бухгалтером в хозяйство в агрогородке Леонишено Верхнедвинского района. Его жена Настя поехала за ним, хотя ее саму распределяли в Минск. Для молодого специалиста нашлось место в Верхнедвинской районной больнице: Настя работает там акушеркой. Ребятам дали квартиру, без мебели, но с очень хорошим ремонтом (вы удивитесь). В это сложно поверить, но зарплаты им хватает даже на отдых на Мальорке! Но это не главный плюс. Настя и Вадим рассказали, почему они счастливы в Леонишено.
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Настя и Вадим Каминские из-за распределения переехали в агрогородок Леонишено. И ребята там счастливы.
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