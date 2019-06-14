«Здесь люди более открытые, во всем помогают». Семейная пара на распределении в агрогородке

Источник материала: Tut.by

Вадима Каминского распределили главным бухгалтером в хозяйство в агрогородке Леонишено Верхнедвинского района. Его жена Настя поехала за ним, хотя ее саму распределяли в Минск. Для молодого специалиста нашлось место в Верхнедвинской районной больнице: Настя работает там акушеркой. Ребятам дали квартиру, без мебели, но с очень хорошим ремонтом (вы удивитесь). В это сложно поверить, но зарплаты им хватает даже на отдых на Мальорке! Но это не главный плюс. Настя и Вадим рассказали, почему они счастливы в Леонишено.