Лучшие места для спасения в жару. 15 невероятно красивых, охлаждающих фото белорусской природы
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Источник материала:
Tut.by
Несмотря на то, что на выходных , оставаться в такую погоду в городе тяжело. Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь. Мы сделали подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей. слегка похолодает Озера Глубелька и Глубля. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY Деть купаются в озере Глубля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY На экологической тропе «Голубые озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Река Страча протекает по территории Национального парка «Нарочанский». Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY Озеро Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Нарочанский край в июне 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Женщина загорает на озере Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В сафари-парке Национального парка «Браславские озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Нарочанский край. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY Озеро Белое. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY Девушка занимается йогой около одного из Браславских озер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Посмотрите, как красиво в Беларуси, и почувствуйте, как замирает сердце, при виде таких пейзажей.
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