Лучшие места для спасения в жару. 15 невероятно красивых, охлаждающих фото белорусской природы

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на выходных слегка похолодает , оставаться в такую погоду в городе тяжело. Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь. Мы сделали подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей.



Озера Глубелька и Глубля. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY



Деть купаются в озере Глубля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



На экологической тропе «Голубые озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Река Страча протекает по территории Национального парка «Нарочанский». Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY



Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY



Озеро Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Нарочанский край в июне 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Женщина загорает на озере Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



В сафари-парке Национального парка «Браславские озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Нарочанский край. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY



Озеро Белое. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY



Девушка занимается йогой около одного из Браславских озер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY