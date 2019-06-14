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Лучшие места для спасения в жару. 15 невероятно красивых, охлаждающих фото белорусской природы

15.06.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что на выходных слегка похолодает, оставаться в такую погоду в городе тяжело. Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь. Мы сделали подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей.


Озера Глубелька и Глубля. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Деть купаются в озере Глубля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На экологической тропе «Голубые озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Река Страча протекает по территории Национального парка «Нарочанский». Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Озеро Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нарочанский край в июне 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина загорает на озере Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сафари-парке Национального парка «Браславские озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нарочанский край. Фото: Виктор Малышиц, TUT.BY

Озеро Белое. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Девушка занимается йогой около одного из Браславских озер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
 
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