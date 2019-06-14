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Равков: в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы

15.06.2019 11:58 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Равков: в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы
Андрей Равков

15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков. Сегодня он принял участие в церемонии принесения военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, наряду с оснащением войск современными образцами вооружения и военной техники, в Вооруженных Силах приоритетное внимание уделяется повышению мотивации военнослужащих. С этой целью вносятся изменения в законодательство. В частности, в этом году денежное довольствие военнослужащих срочной службы увеличено более чем в два раза, разработана и внедрена новая форма одежды, непрерывно прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты этой категории военнослужащих.

"Для мотивации службы мы предусматриваем ряд моментов в проекте закона. Сейчас он находится на согласовании в государственных органах. Будут предусмотрены некоторые меры по уменьшению количества отсрочек, законодательно закреплены такие мотивационные вещи, как определенные привилегии при предоставлении общежитий на время обучения, обучении на подготовительных курсах за счет республиканского бюджета", - отметил Адрей Равков.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
 
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15 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы. Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны...
 
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