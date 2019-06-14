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6-й роддом Минска закрывают на капитальный ремонт

15.06.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модернизация родильного отделения 6-й городской клинической больницы Минска начнется в следующем году. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал главврач больницы Игорь Юркевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Юркевич сообщил, что запланирован капитальный ремонт, который предусматривает обновление медицинского и технологического оборудования.

«В палатах сделаем ремонт, чтобы условия пребывания пациенток (до и после родов) стали более комфортными», — отметил главврач.

В рамках модернизации будет обновлена акушерская реанимация (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для новорожденных, родзал.

Роддом шестой клиники один из самых крупных в столице. Только в 2018 году здесь было принято 4 400 родов.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках модернизации будет обновлена акушерская реанимация (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для...
 
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