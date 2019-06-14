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6-й роддом Минска закрывают на капитальный ремонт
15.06.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Модернизация родильного отделения 6-й городской клинической больницы Минска начнется в следующем году. Об этом агентству
Юркевич сообщил, что запланирован капитальный ремонт, который предусматривает обновление медицинского и технологического оборудования.
«В палатах сделаем ремонт, чтобы условия пребывания пациенток (до и после родов) стали более комфортными», — отметил главврач.
В рамках модернизации будет обновлена акушерская реанимация (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для новорожденных, родзал.
Роддом шестой клиники один из самых крупных в столице. Только в 2018 году здесь было принято 4 400 родов.
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В рамках модернизации будет обновлена акушерская реанимация (отделение анестезиологии и реанимации акушерско-гинекологической службы) и отделение для...
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