Проходит акция «Беларусь против табака»

Источник материала: Полымя

С 31 мая по 28 июня, в период проведения с 31 мая по 28 июня республиканской антитабачной акции « Беларусь против табака» не лишним будет в очередной раз напомнить о вреде курения, а точнее – о пассивном курении самых маленьких граждан нашего общества, для которых оно является миной замедленного действия.

Первая стадия пассивного курения ребёнка – в животе у мамы.

Курение во время беременности – серьёзный урон здоровью ребёнка. В данном случае, малыш выступает в качестве невольного пассивного курильщика. Особенно опасно курение на ранней стадии беременности, когда плацента, защищающая малыша, ещё не сформировалась. Химические вредные примеси попадают в плод и влияют на развитие нервной системы малыша. Курение на более поздних сроках серьезно усложняет защитную работу плаценты.

Вторая стадия пассивного курения – после рождения. Развитие ребёнка продолжается, однако теперь он уже полноценный человек, и плацента его не защищает. Вместе с табачным дымом дети вдыхают аммиак, который, растворяясь во влажности слизистых оболочек, превращается в нашатырный спирт. Нашатырный спирт раздражает слизистую, нарушая её защитные силы и сопротивляемость к различного вида инфекциям.

Как уберечь малыша от пассивного курения?

Даже если родители не курят в присутствии ребенка, а выходят на улицу или на балкон, это ещё не значит, что ребёнку ничего не угрожает. Вредные примеси оседают на волосах, коже, одежде, и когда вы берёте малыша на руки, обнимаете его, целуете, он невольно вдыхает и впитывает эти вредные вещества. Соблюдайте гигиену!

Светлана САНЦЕВИЧ,

фельдшер-валеолог Кореличской ЦРБ