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Что представляет собой корь и как защитить от неё своего ребёнка

15.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

О некоторых болезнях, когда-то приводивших к эпидемиям, благодаря вакцинации удалось забыть. К примеру, натуральная оспа, унёсшая жизни миллионов людей, сейчас существует только в лабораториях. К сожалению, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала антипрививочное движение одной из главных угроз для человечества, а во всем мире регистрируются вспышки вроде бы исчезнувших заболеваний. Это относится и к кори, вспышки которой сегодня происходят то в одном, то в другом городе.

О том, что представляет собой корь и как защитить от неё своего ребёнка, рассказывает врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Кореличским ЦРБ Лилия Шестак.

– Лилия Владимировна, опасна ли корь для детей, и как она передаётся?

– Многие родители ошибаются, думая, что это лёгкая детская инфекция, которой лучше переболеть. А всё потому, что очень мало знают о ней и её осложнениях.

Корь – вирусная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путем и является крайне заразной. Достаточно чихнуть или кашлянуть больному человеку, и он заразит всех, находящихся в радиусе метра от себя. Восприимчивость к кори всеобщая, т.е. болеют и дети, и взрослые.

Заразиться можно не только контактируя с больным. Вирус потоком воздуха может проникать через коридоры, лестничные клетки, вентиляционные шахты в другие квартиры. Не привитый человек и не переболевший корью, повстречавшись с вирусом, заболеет с вероятностью 99%. Для детей вирус представляет особую опасность, поскольку их иммунная система не сформирована.

– Как протекает корь?

– Выделяют несколько периодов течения заболевания:

– инкубационный период (скрытый) длится около двух недель;

– катаральный период (3-5 дней), для которого характерны нарушение сна, головные боли, отсутствие аппетита, высокая температура, ринит, коньюктивит, воспаление слизистой гортани, ярко красная окраска ротовой полости, кашель с потерей голоса, плотные белые высыпания в полости рта на слизистой щёк;

– период высыпаний (3-4 дня): появляется сыпь в виде папул;

– период пигментации или восстановительный (7-14 дней).

Лечение заболевания проводится в инфекционных отделениях.

Заболеть корью в редких случаях может и привитой человек, однако у привитых заболевание протеках в лёгкой форме и без осложнений.

– Лилия Владимировна, какие осложнения может вызвать заболевание?

– Самым частым осложнением кори являются бактериальный отит, который может приводить к длительной потери слуха. Также это коревая пневмония, ларинготрахеит со стенозом гортани, энцефалит или менингит; снижение или полная потеря зрения; пиелонефрит; тяжёлая диарея.

– Можно ли защититься от кори?

– Защитить себя и своих детей можно только с помощью вакцины. Прививка переносится легко и надёжно защищает от инфекции.

В нашей стране прививка против кори входит в Национальный календарь прививок. Вакцинируются дети двукратно: в возрасте 1 года и 6-ти лет.

Тревогу вызывают дети, родители которых отказываются от прививок (не только от кори, но и от других инфекций). Причины их отказа медработникам не понятны. Как можно отказаться защитить своего ребёнка? Не привитые дети повышают риск распространения инфекции среди сверстников в детском саду и школе.

По вопросам уточнения своего прививочного статуса и проведения прививок необходимо обращаться к своему участковому педиатру или терапевту.

Вакцина против кори имеется в центральной районной поликлинике. Вакцинация проводится на бесплатной основе.

Беседовала Оксана ЯНУШ

 
 
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О некоторых болезнях, когда-то приводивших к эпидемиям, благодаря вакцинации удалось забыть. К примеру, натуральная оспа, унёсшая жизни миллионов людей, сейчас
 
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