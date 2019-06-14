Запрет на посещение лесов введен в 82 районах Беларуси

Источник материала: БелТА

Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 82 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Запреты коснулись всех районов Брестской, а также Гомельской (кроме Октябрьского района) областей. Ограничения действуют в семи районах Витебской области (Витебский, Лиозненский, Миорский, Россонский, Сенненский, Шарковщинский, Шумилинский) и семи районах Гродненской (Вороновский, Гродненский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский) областей.

В Минской области введены запреты в 18 районах (за исключением Копыльского, Логойского, Молодечненского, Мядельского районов). В Могилевской области в списке ограничений Белыничский, Быховский, Глусский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Хотимский, Чаусский, Шкловский районы.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в интересующем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.-0-