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Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту
15.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ораничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня до 9.00 4 июля и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты) и авиамодели.
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