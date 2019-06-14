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Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту

15.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту
В Беларуси в период проведения II Европейских игр ограничивается использование воздушного пространства. Зоны, где действуют ограничения, нанесены на публичную кадастровую карту, сообщили в Государственном комитете по имуществу.


Зоны ограничения воздушного пространства на время II Европейских игр нанесены на карту
Информация доступна на сайте Национального кадастрового агентства. Слой сформирован Министерством обороны для реализации указа №191 «О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр» и передан Национальному кадастровому агентству.

Ораничения устанавливаются в период с 9.00 17 июня до 9.00 4 июля и распространяются на воздушные суда (включая беспилотные летательные аппараты) и авиамодели.

Публичная кадастровая карта Беларуси — высокоточный, технологичный электронный способ отображения информации из регистров, реестров государственного земельного кадастра и любых иных сведений, размещенных на карте по согласованию с правообладателем.

По информации БелТА.

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