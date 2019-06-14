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В Минске монтируют новую балку пешеходного мостика через Свислочь

15.06.2019 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в Минске приступили к монтажу опроной балки пешеходного мостика через Свислочь в районе улицы Мельникайте.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Капитальный ремонт моста начался в начале июня. Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, мост ремонтируют в очень сжатые сроки.
































— Все работы расписаны буквально по минутам, чтобы успеть закончить ко II Европейским играм, — отметил чиновник.

 
Теги: Минск
 
 
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Капитальный ремонт моста начался в начале июня. Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, мост...
 
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