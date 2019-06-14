В Минске монтируют новую балку пешеходного мостика через Свислочь

Источник материала: Tut.by

15 июня в Минске приступили к монтажу опроной балки пешеходного мостика через Свислочь в районе улицы Мельникайте.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Капитальный ремонт моста начался в начале июня. Как сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, мост ремонтируют в очень сжатые сроки.

































































— Все работы расписаны буквально по минутам, чтобы успеть закончить ко II Европейским играм, — отметил чиновник.