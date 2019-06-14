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Семье мужчины, найденного повешенным в милицейской машине в Несвиже, отказали в возбуждении дела
15.06.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семья мужчины, которого в ноябре прошлого года нашли повешенным в милицейской машине в Несвиже, добивается возбуждения уголовного дела. Областная прокуратура и Следственный комитет не видят для этого оснований. Об этом TUT.BY рассказала сестра погибшего.
На днях сестра погибшего получил ответ из прокуратуры в ответ на свое обращение. Из него она узнала, что еще 17 мая Управлением Следственного комитета по Минской области было отказано в возбуждении уголовного дела.
«В ходе проверки не установлено наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершения преступления, так как Абрамович находясь в отсеке для задержанных в служебном автомобиле совершил самоубийство путем повешения», — говорится в ответе областной прокуратуры.
Областная прокуратура изучила результаты проверки и согласилась с выводами следователей. Указано, что «все подтверждается осмотром места, результатами судебно-медицинской экспертизы, опросом свидетелей и изучением видеорегистратора».
В ответе прокуратуры также указано, что «фактов противоправных действий, причинения телесных повреждений или доведения до самоубийства не установлено, поэтому в действиях двух сотрудников милиции не усматривается признаков преступления по ст. 428 (служебная халатность) УК Беларуси.
«Установлено, что Сергей Абрамович предпринимал активные действия, чтобы покончить с собой», — отметили в прокуратуре.
Сестра погибшего, Инна, в свою очередь отметила, что об отказе в возбуждении уголовного дела она узнала из ответа прокуратуры, а не от следствия. Семья не согласна с такими выводами и будет обжаловать отказ об возбуждении уголовного дела.
Напомним, 29 ноября в милицейской машине в Несвижском районе
По факту гибели проводят проверку следователи, точную причину смерти установят эксперты. Сообщалось, что милиция
Родные погибшего не верят в суицид, так как не увидели на теле мужчины характерных следов от повешения, и причин для такого поступка — тоже. Им непонятно, как можно было совершить такие действия в ограниченном пространстве и почему при нем остались шнурки от обуви.
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«Установлено, что Сергей Абрамович предпринимал активные действия, чтобы покончить с собой», - отметили в прокуратуре.
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