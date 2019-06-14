Семье мужчины, найденного повешенным в милицейской машине в Несвиже, отказали в возбуждении дела

Источник материала: Tut.by

Семья мужчины, которого в ноябре прошлого года нашли повешенным в милицейской машине в Несвиже, добивается возбуждения уголовного дела. Областная прокуратура и Следственный комитет не видят для этого оснований. Об этом TUT.BY рассказала сестра погибшего.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: mvd.gov.by

На днях сестра погибшего получил ответ из прокуратуры в ответ на свое обращение. Из него она узнала, что еще 17 мая Управлением Следственного комитета по Минской области было отказано в возбуждении уголовного дела.

«В ходе проверки не установлено наличие достаточных данных, указывающих на признаки совершения преступления, так как Абрамович находясь в отсеке для задержанных в служебном автомобиле совершил самоубийство путем повешения», — говорится в ответе областной прокуратуры.

Областная прокуратура изучила результаты проверки и согласилась с выводами следователей. Указано, что «все подтверждается осмотром места, результатами судебно-медицинской экспертизы, опросом свидетелей и изучением видеорегистратора».

В ответе прокуратуры также указано, что «фактов противоправных действий, причинения телесных повреждений или доведения до самоубийства не установлено, поэтому в действиях двух сотрудников милиции не усматривается признаков преступления по ст. 428 (служебная халатность) УК Беларуси.

«Установлено, что Сергей Абрамович предпринимал активные действия, чтобы покончить с собой», — отметили в прокуратуре.

Сестра погибшего, Инна, в свою очередь отметила, что об отказе в возбуждении уголовного дела она узнала из ответа прокуратуры, а не от следствия. Семья не согласна с такими выводами и будет обжаловать отказ об возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 ноября в милицейской машине в Несвижском районе нашли повешенным 48-летнего мужчину. Он находился в специально оборудованном отсеке служебного УАЗ «Патриот», где его перевозили в управление за административное правонарушение.

По факту гибели проводят проверку следователи, точную причину смерти установят эксперты. Сообщалось, что милиция проводит свое разбирательство , чтобы выяснить, могли ли сотрудники предотвратить трагедию.

Родные погибшего не верят в суицид, так как не увидели на теле мужчины характерных следов от повешения, и причин для такого поступка — тоже. Им непонятно, как можно было совершить такие действия в ограниченном пространстве и почему при нем остались шнурки от обуви.