С Краковским Лайкоником и танцами. В Верхнем городе провели День Польши

Источник материала: Tut.by

15 июня в Верхнем городе провели День Польши. Минчане познакомились с «Краковским Лайкоником», притопывали под польские народные песни и танцы, и демонстрировали знание польского языка. Праздник еще продолжается: вы можете успеть на вечернюю программу — концерт к 200-летию Станислава Монюшко, он начнется в 20.40, а в 21.40 на главной сцене выступит польская группа «Golden Life».







Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Многим понравился «Краковский Лайконик», символ освобождения Кракова от захватчиков. Лайконик — татарский всадник в восточном костюме, тюрбане и с булавой в руке, который танцевал и забавлялзрителей. Кстати, шествие Лайконика внесено в польский национальный реестр нематериального культурного наследия.

Вместе со свитой и капеллой «Мляскоты» фольклорный персонаж, костюм которого весит около 30 килограмм, прошел от галереи Михаила Савицкого и станцевал на площади у ратуши.















































Другие зрители смотрели польские народные танцы «Шленск Полесье», «Полонес», «Комарики» и слушали песни из репертуара Чеслава Немена.























































