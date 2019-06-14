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С Краковским Лайкоником и танцами. В Верхнем городе провели День Польши

15.06.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в Верхнем городе провели День Польши. Минчане познакомились с «Краковским Лайкоником», притопывали под польские народные песни и танцы, и демонстрировали знание польского языка. Праздник еще продолжается: вы можете успеть на вечернюю программу — концерт к 200-летию Станислава Монюшко, он начнется в 20.40, а в 21.40 на главной сцене выступит польская группа «Golden Life».



Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Многим понравился «Краковский Лайконик», символ освобождения Кракова от захватчиков. Лайконик — татарский всадник в восточном костюме, тюрбане и с булавой в руке, который танцевал и забавлялзрителей. Кстати, шествие Лайконика внесено в польский национальный реестр нематериального культурного наследия.

Вместе со свитой и капеллой «Мляскоты» фольклорный персонаж, костюм которого весит около 30 килограмм, прошел от галереи Михаила Савицкого и станцевал на площади у ратуши.






















Другие зрители смотрели польские народные танцы «Шленск Полесье», «Полонес», «Комарики» и слушали песни из репертуара Чеслава Немена.
















 
 
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15 июня в Верхнем городе провели День Польши. Минчане познакомились с «Краковским Лайкоником», притопывали под польские народные песни и танцы, и демонстрировали...
 
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