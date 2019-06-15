Что такое половая неприкосновенность и половая свобода?

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Статья 25 Конституции Республики Беларусь определяет: «Государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности». Данное положение затрагивает и такие элементы свободы и неприкосновенности, которые касаются половой сферы человека

Что же такое половая неприкосновенность и половая свобода?

Половая неприкосновенность – правовая защищённость от сексуального посягательства, полный запрет на совершение действий сексуального характера в отношении другого лица. Данное понятие применимо только к лицам, не достигшим 16-ти лет.

Половая свобода – свобода сексуального самоопределения человека, а точнее право самостоятельно и без принуждения выбирать половых партнёров, форму интимных отношений.

Посягательства на данные сферы жизнедеятельности человека запрещены Уголовным кодексом Республики Беларусь, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за совершение таких преступлений, как изнасилование (ст. 166 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 167 УК), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК), развратные действия (ст. 169 УК), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 170 УК)

Как показывает правоприменительная практика, наблюдается тенденция роста совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы в отношении несовершеннолетних. Так, прокурором Кореличского района за истёкший период 2019 года по ст. 168 УК Республики Беларусь направлено в суд 3 уголовных дела.

Когда наступает уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК Республики Беларусь)? Рассмотрим типичные признаки, характерные совершённым в Кореличском районе преступлениям:

1) наличие полового сношения между лицом, достигшим 18-летнего возраста и лицом, не достигшим 16-ти лет, при этом лицу, совершающему преступление, известен возраст потенциального потерпевшего;

2) добровольность вступления в половую связь, т.е. данное действие совершается без подавления свободы воли потерпевшего путем физического или психического насилия и без использования беспомощного состояния.

Кроме того, судом не принимаются доводы обвиняемого о том, что «всё» происходило по обоюдному согласию: для квалификации это не имеет никакого значения. Не учитывается и степень половой зрелости, предшествующее поведение, наличие сексуальных контактов в прошлом и другие подобные обстоятельства, характеризующие потерпевшего.

Так как преступление неразрывно связано с наказанием, необходимо отметить, что по ч. 1 ст. 168 УК Республики Беларусь судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет или лишения свободы на тот же срок со штрафом, по ч. 2 ст. 168 УК альтернативы нет – только лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Уголовные дела данной категории возбуждаются независимо от наличия заявления потерпевшего. Кроме того, примирение сторон не является основанием для прекращения уголовного преследования, даже заключение брака между потерпевшим и обвиняемым не спасёт последнего от уголовной ответственности.

Ирина ГАВРУС,

помощник прокурора, юрист 3 класса