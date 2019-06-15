16 июня — День медицинских работников

Источник материала: Газета Авангард

Не секрет, самое дорогое, что есть у человека, – это его здоровье. А сохранять этот бесценный дар нам помогают медицинские работники, которые делом своей жизни выбрали исцеление страждущих.

От них мы ждем чуда, они вселяют в нас веру и дают надежду на счастливое завтра, они с нами от первого крика и до последнего вздоха… Так говорят про них, людей в белых халатах. К ним первым мы спешим за помощью, если случаются проблемы со здоровьем, и они всегда с готовностью откликаются и оказываются рядом. В преддверии Дня медицинского работника мы расскажем о некоторых представителях этой благородной и такой нужной профессии.

Если человек мечтает посвятить свою жизнь служению людям, заботе о них, а по своей натуре он чуток, внимателен, аккуратен и терпелив, тогда его будущее – медицина. В этом убеждена врач-терапевт терапевтического отделения центральной районной больницы Ирина Ганнова.





– Главное в работе врача – это любовь к своей профессии и людям, – делится Ирина Владимировна. – Поэтому я всегда стараюсь к пациентам относиться с вниманием и пониманием, находить к ним подход. Каждый из них приходит ко мне со своей болью, и моя задача – узнать причину недуга, назначить правильное лечение, чтобы в конечном итоге человек пошел на поправку и качество его жизни значительно улучшилось.

Связать свою жизнь с медициной Ирина Ганнова решила, еще будучи школьницей. Этому немало поспособствовал и тот факт, что многие ее родственники и знакомые на то время трудились в сфере здравоохранения, поэтому она знала эту работу не понаслышке, а изнутри. Поступила в Гомельский медицинский университет, после его окончания на протяжении двух лет работала в Речице анестезиологом-реаниматологом. Вслед за супругом, который служил в правоохранительных органах, отправилась на Будакошелевщину, где с 2003 года работала участковым терапевтом, а последние пять лет трудится в стационаре.

– Каждый день убеждаюсь, что с выбором профессии не ошиблась, в другой сфере даже представить себя не могу. Всегда стараюсь идти на работу в хорошем настроении, которое, я уверена, передается и моим пациентам. Ведь в нашем деле без положительного настроя никак не обойтись, – признается Ирина Владимировна. – Конечно, на работе очень устаешь, ведь профессия врача требует полной самоотдачи. Благо, дома ждут любящий супруг и сын, которые всегда поддерживают и подбадривают меня, окружают заботой и вниманием, тем самым дают силы двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом.

К слову, за успехи в работе Ирина Ганнова занесена на Доску почета Буда-Кошелевской ЦРБ.

Вместе с врачами на страже здоровья людей стоит и средний медицинский персонал, который является главным помощником и руками врачей.

Работу реанимационной мед-сестры уж точно спокойной не назовешь, ведь тут идет постоянная борьба за людские жизни. Именно здесь больных буквально возвращают с того света, что требует от медицинского персонала не только полной отдачи, умения быстро реагировать и практического опыта, но и больших душевных сил. За долгие годы работы в сфере здравоохранения Елена Янченко научилась управлять своими эмоциями, не давать волю чувствам, что помогает избежать так называемого профессионального выгорания. Несмотря на бессонные ночи и беспокойные дни дежурств, женщина любит свою работу, ведь совместными усилиями медиков они буквально дарят людям вторую жизнь.





– Почему решила пойти в медицину, и сегодня, после тридцати лет работы, сказать точно не могу, – рассказывает Елена Александровна. – Может, потому что никогда не боялась крови и делать перевязки мне было интересно. Поэтому после школы поступила в Гомельское медучилище, а окончив его, приехала в родной район. На протяжении 11 лет работала медицинской сестрой в хирургическом отделении, потом перешла в реанимацию. Всегда с особой благодарностью вспоминаю своих коллег, которые меня, тогда еще юную девушку, поддерживали и помогали освоить все тонкости профессии.

Конечно, работа в отделении анестезиологии и реанимации имеет свои нюансы: пациенты тут особенные – все время нужно находиться с ними рядом. Да, здесь не принято быть щедрым на эмоции, здесь ценится сдержанность и умение действовать быстро, ведь на кону – человеческая жизнь.

– Именно здесь понимаешь, насколько хрупка и бесценна жизнь. А люди, зачастую даже не задумываясь, не берегут свое здоровье, – отмечает женщина. – Для меня, как для любого медика, самая большая радость и награда – это когда пациенты начинают идти на поправку, когда видишь, что все твои усилия и старания не прошли даром. Считаю самым главным в любой профессии – любить ее и отдаваться своему делу без остатка, а иначе просто нельзя.

Заслуги Елены Янченко не остались незамеченными. Хорошей наградой для нее в профессиональный праздник стала благодарность управления здравоохранения Гомельского областного исполнительного комитета и Гомельского обкома профсоюзов работников здравоохранения.

За плечами у Елены Мешковой 38 лет работы в сфере здравоохранения. На Будакошелевщину, которая стала для нее вторым домом, она попала после окончания Рогачевского медицинского училища. Сначала молодой специалист работала в детском отделении, потом, отучившись, перешла в кабинет функциональной диагностики, где трудится уже 24 года.





– Работа у меня очень интересная. Каждый день делаю кардиограммы, спирографию, холтеровское мониторирование и суточное мониторирование артериального давления. Одним словом, делаю все, чтобы выявить, как работает сердце, – делится Елена Александровна. – Современную медицину нельзя представить без методов функциональной диагностики, где при помощи специальных технических приборов и аппаратов можно дать объективную оценку работы различных органов и систем организма, установить степень нарушения их работы. При помощи ЭКГ проводится исследование деятельности сердца как в норме, так и при наличии патологии. Считаю очень важным своевременно проводить такую диагностику, чтобы выявить сбои в работе сердца и избежать серьезных проблем со здоровьем.

За долгие годы работы Елена Александровна никогда не пожалела о сделанном выборе, ведь от своей работы она получает удовольствие. Быть нужным, помогать людям – это, по ее мнению, и есть главное предназначение медиков. А еще никогда не оставаться в стороне от чужих проблем, ведь, как известно, порой и доброе слово лечит. За многолетний и плодотворный труд Елена Мешкова награждена грамотой Буда-Кошелевской центральной районной больницы.

И хотя дети Елены Александровны не пошли по стопам матери и выбрали для себя совершенно другие профессии, ее семилетняя внучка, Анастасия, уже мечтает стать врачом и с огромным удовольствием приходит на работу к бабушке, чтобы хоть немножко окунуться в эту атмосферу и почувствовать себя в роли доктора.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ