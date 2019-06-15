ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 15 июня побит температурный рекорд дня 55-летней давности

16.06.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на некоторое ослабление жары, 15 июня в Беларуси были зафиксированы новые температурные рекорды. Побит абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Бресте воздух прогрелся до 33,1 градуса выше нуля, что на 1 градус выше предыдущего рекорда, зарегистрированного в 1964 году в этом же областном центре.

Обновились максимумы в ряде райцентров на юге Брестской и Гомельской областей (все предыдущие рекорды дня там были зафиксированы в 2007 году). В Высоком было 32,3 градуса (30), в Пинске — 32,2 (30,1), Мозыре — 31,4 (30,4), на метеостанции Октябрь — 31,2 (30,5). На станции Полесская рекорд 12-летней давности повторен (31,2). В Дрогичине было 32,6 градуса, однако в электронном архиве метеонаблюдений данных по этому городу нет.

Температурные рекорды в Беларуси фиксируются 12 дней подряд. За это время в ряде городов, включая Минск, обновились экстремумы июня за весь период метеонаблюдений. Самым жарким днем было 12 июня, когда в Жлобине воздух прогрелся до 34,7 градуса. До повторения абсолютного рекорда первого летнего месяца для всей территории страны не хватило 0,9 градуса (35,6 в Березино 23 июня 1964 года).

16 июня в южных районах сохранится жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте воздух прогрелся до 33,1 градуса выше нуля, что на 1 градус выше предыдущего рекорда.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пляжный этикет, парни в юбках, «денежный дождь» и принц для Золушки. Что случилось за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика