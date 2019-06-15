В Беларуси 15 июня побит температурный рекорд дня 55-летней давности

Источник материала: Tut.by

Несмотря на некоторое ослабление жары, 15 июня в Беларуси были зафиксированы новые температурные рекорды. Побит абсолютный максимум дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В Бресте воздух прогрелся до 33,1 градуса выше нуля, что на 1 градус выше предыдущего рекорда, зарегистрированного в 1964 году в этом же областном центре.

Обновились максимумы в ряде райцентров на юге Брестской и Гомельской областей (все предыдущие рекорды дня там были зафиксированы в 2007 году). В Высоком было 32,3 градуса (30), в Пинске — 32,2 (30,1), Мозыре — 31,4 (30,4), на метеостанции Октябрь — 31,2 (30,5). На станции Полесская рекорд 12-летней давности повторен (31,2). В Дрогичине было 32,6 градуса, однако в электронном архиве метеонаблюдений данных по этому городу нет.

Температурные рекорды в Беларуси фиксируются 12 дней подряд. За это время в ряде городов, включая Минск, обновились экстремумы июня за весь период метеонаблюдений. Самым жарким днем было 12 июня, когда в Жлобине воздух прогрелся до 34,7 градуса. До повторения абсолютного рекорда первого летнего месяца для всей территории страны не хватило 0,9 градуса (35,6 в Березино 23 июня 1964 года).

16 июня в южных районах сохранится жаркая погода с температурой воздуха выше 30 градусов.