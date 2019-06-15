В Парохонске подвели итоги Европейской недели устойчивой энергии на Пинщине

Источник материала: Полесская правда

На Пинщине проходили яркие праздники в рамках Дней энергии. Они состоялись в Логишине, Мерчицах, Молотковичах, Стытычево. 9 июня в Парохонске подвели итоги Европейской недели устойчивой энергии, которая, как мы уже рассказывали ранее, была организована в нашем районе впервые.



С уверенностью можно сказать, что дебют удался: в каждом населенном пункте состоялись масштабные энергофестивали. Все они помогли в доступной форме напомнить жителям района об ответственности за рациональное использование природных ресурсов и преимуществах перехода на экологически чистую энергию. Программа была обширная – так, были организованы экскурсии на объекты, производящие альтернативную энергию, а также концерты, велопробеги, экологические квесты, конкурсы рисунков «Энергосбережение глазами детей», книжные выставки «Земля – наш общий дом», танцевальные флэшмобы, акции по сбору вторичного сырья, конкурсы лозунгов «Сохраним родную землю», кинопоказы фильмов о современных способах и методах экономии и сохранения энергии, мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья, волонтерские акции по очистке территорий и многое другое.

В Парохонске энергофестиваль стартовал с велопробега, активным участникам которого нисколько не помешал дождь. Для подрастающего поколения организовали экскурсию на биогазовую электростанцию ЗАО «Парохонское биогаз». На площадке у Дома культуры проходил концерт, различные конкурсы, мастер-классы, выставки, экологический квест, зажигательные флэшмобы.

Проведенную работу на Пинщине высоко оценил национальный эксперт Соглашения мэров по климату и энергии в Беларуси, директор фонда «Интеракция» Иван Щедренок:

– Сегодня весь мир сталкивается с климатическими изменениями. Как с этим бороться? Как сделать так, чтобы нам было комфортно в тех местах, где мы живем? Чтобы над этим работать, и существует инициатива «Соглашение мэров по климату и энергии». Основная задача – сократить выбросы парниковых газов за счет снижения потребления энергоресурсов, тепловой энергии, уменьшения производства твердых бытовых отходов, пластика. Необходимо создавать больше зеленых зон, заботиться о климате и окружающей среде. Только от нас с вами зависит, каким образом будет меняться природа. Очень важно, что Пинский район участвует в международной инициативе и очень хорошо себя проявляет. Хочу поздравить всех с таким замечательным праздником и поблагодарить за вашу активную деятельность, за те мероприятия, которые вы организовали! Вы большие молодцы, так держать!

Иван Щедренок отметил, что обо всех мероприятиях, которые проходили в Пинском районе, узнают на международном уровне – отчет будет опубликован на сайте Соглашения мэров. Также он выразил уверенность, что в следующем году Дни энергии пройдут также ярко и масштабно и соберут еще больше участников.

В завершение Иван Щедренок и инженер по охране труда КУМПП «Пинское районное ЖКХ» Виктор Кезь вручили победителям различных конкурсов дипломы и подарки. В числе призеров конкурса рисунков и пленэра юных художников Виктория Андросюк, Ангелина Колесникович, София Пригодич, Надежда Кравчук, Юрий Мовшук, Дарья Шпудельская, Анна Кравченя, Полина Полховская, Елизавета Козловская, Кирилл Левоцкий, Анастасия Костюк, Евгения Голяк, Руслана Назаренко, Татьяна Матрунич, Дмитрий Краснюк, Валерия Голубева. В акции по сбору вторичного сырья лучшими стали Наталья Лобачевская, София Кузюр, Иван Бурак, Маргарита Власовец, Елена Шепелевич. В конкурсе лозунгов проявили себя Александра Петрукович, Дарья Мусаева, Маргарита Дудчик, Алексей Федосюк. В конкурсе фотографий «Эколайф» лучшей стала Арина Головач. В велозаездах не было равных воспитанникам детско-юношеских спортивных школ из Логишина и Парохонска. Подарки также вручили детям, отдыхающим в КУП ДРОЦ «Свитанак», которые приняли активное участие в Днях энергии.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.