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Детский оздоровительный центр «Свитанак» присоединился к Дням энергии-2019 на Пинщине

16.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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К Дням энергии-2019 на Пинщине присоединился детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак». Четыре насыщенных дня подарили ребятам массу полезных знаний и впечатлений.

Детский оздоровительный центр «Свитанак» присоединился к Дням энергии-2019 на Пинщине
Началась программа 5 июня с единого классного часа энергосбережения «Сохраним энергию – сохраним климат». Очень активно ребята участвовали в акции по уборке мусора, ознакомились с выставкой «Зеленая планета».

Во второй день прошел час Земли с говорящим названием «Меняй себя,
а не планету», конкурс эссе, флешмоб «Ионовые звезды», тимбилдинг «Экологический квест».

Зрелищно проходила велосипедная прогулка с элементами соревнований по маутинбайкингу (экстремальный спуск на горном велосипеде), интересной была экскурсия в энергоэффективную котельную ДРОЦ «Свитанак».

В последний день программы прошли соревнования по воркауту, пленер юных художников, мастер-класс «Очумелые ручки» (изготовление поделок из вторичного сырья), байдарочный слалом на кубок «Дня энергии», а также презентации «Дни энергии в Свитанке».

Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото из архива ДРОЦ «Свитанак».

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