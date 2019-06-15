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Детский оздоровительный центр «Свитанак» присоединился к Дням энергии-2019 на Пинщине
16.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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Во второй день прошел час Земли с говорящим названием «Меняй себя,
Зрелищно проходила велосипедная прогулка с элементами соревнований по маутинбайкингу (экстремальный спуск на горном велосипеде), интересной была экскурсия в энергоэффективную котельную ДРОЦ «Свитанак».
В последний день программы прошли соревнования по воркауту, пленер юных художников, мастер-класс «Очумелые ручки» (изготовление поделок из вторичного сырья), байдарочный слалом на кубок «Дня энергии», а также презентации «Дни энергии в Свитанке».
Людмила РЕБКОВЕЦ.
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