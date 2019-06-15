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Православные и католики празднуют День Святой Троицы

16.06.2019 09:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные и католики сегодня отмечают День Святой Троицы - праздник, посвященный прославлению Бога Отца, Сына и Святого Духа. Литургические чтения и проповеди этого дня раскрывают христианское учение о троичности Бога.

Согласно Евангелию, на пятидесятый день после Воскресения Христова все апостолы вместе с Божьей Матерью и другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме. В этот день Бог Отец послал на землю Святого Духа, который, явившись апостолам, сделал так, что они стали понимать языки всех народов и говорить на разных языках. Поэтому слово Христа - Евангелие, которое проповедовали апостолы, было понятно людям.

В православии Троица - один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Православная церковь празднует День Святой Троицы в пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот день еще именуют Пятидесятницей.

В Католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье за Пятидесятницей (в 57-й день после Пасхи). В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и День Святой Троицы имеют статус "торжества". Традиционные цвета облачения священников на Троицу, как и в другие великие праздники, белые.

С давних времен в День Святой Троицы принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в храм на освящение букеты из трав и цветов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные и католики сегодня отмечают День Святой Троицы - праздник, посвященный прославлению Бога Отца, Сына и Святого Духа....
 
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