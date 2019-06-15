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Грозы и ветер. На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
16.06.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 16 июня, в воскресенье, в отдельных районах по западной половине республики ожидаются грозы и сильные дожди, при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с,
В дневные часы местами в южных районах страны температура воздуха повысится до +30 +31.
В Минске 16 июня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Температура воздуха +26.+28°C. Ветер переменный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
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В дневные часы местами в южных районах страны температура воздуха повысится до +30 +31.
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