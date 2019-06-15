Грозы и ветер. На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Днем 16 июня, в воскресенье, в отдельных районах по западной половине республики ожидаются грозы и сильные дожди, при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сообщает «Белгидромет» . Объявлен желтый уровень опасности.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В дневные часы местами в южных районах страны температура воздуха повысится до +30 +31.

В Минске 16 июня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Температура воздуха +26.+28°C. Ветер переменный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.