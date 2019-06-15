ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грозы и ветер. На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

16.06.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Днем 16 июня, в воскресенье, в отдельных районах по западной половине республики ожидаются грозы и сильные дожди, при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сообщает «Белгидромет». Объявлен желтый уровень опасности.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В дневные часы местами в южных районах страны температура воздуха повысится до +30 +31.

В Минске 16 июня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь вечером местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%), возможна гроза. Температура воздуха +26.+28°C. Ветер переменный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дневные часы местами в южных районах страны температура воздуха повысится до +30 +31.
 
Новости дня
Новости общества
 
Детский оздоровительный центр «Свитанак» присоединился к Дням энергии-2019 на Пинщине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика