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Михаилу честь и хвала

16.06.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Как сообщалось ранее, по результатам областного  соревнования среди лучших  тружеников сельхозпредприятий, задействованных на весенне-полевых работах, — Михаил Анатольевич Чижиков из ОАО «Ведренское-Агро». 

Михаилу честь и хвала

В области Михаил на втором месте. Толк в деле он знает, трудовой стаж в сельском хозяйстве около 30 лет. Свою работу любит, в ходе посевной кампании засеял 1220 гектаров яровых культур. Сейчас хозяйство полным ходом ведёт кормозаготовку. Михаил и здесь проявляет себя с лучшей стороны. Условия для этого созданы в хозяйстве, и домашние поддерживают в этом нелёгком, но важном деле, и погода способствует. Поделился с нами механизатор и тем, что у него подрастает сын, который, как и отец, планирует связать свою жизнь с сельским хозяйством.
13 июня Михаил принимал поздравления от Е. Д. Юринёнок (на снимке справа), начальника управления по сельскому хозяйству Витебского мясокомбината. Вместе с В. С. Пушновым, директором ОАО «Ведренское-Агро», И. Г. Шибановой, заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Елена Дмитриевна побывала в поле, вручила Диплом и денежный сертификат М. А. Чижикову.
Сразу после награждения мы поинтересовались у Михаила Анатольевича, какие чувства испытывает он после вручения награды.

Михаилу честь и хвала

— Благодарен за то, что оценили мой труд. Буду прилагать максимум усилий, чтобы «Ведренское-Агро» было в числе лучших. Хочешь хорошо жить, получать за свой труд достойную зарплату, трудиться надо соответственно.

Марина МИШУЛКОВА.

 
 
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Как сообщалось ранее, по результатам областного  соревнования среди лучших  тружеников сельхозпредприятий, задействованных на весенне-полевых работах, — Михаил...
 
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