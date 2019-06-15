Михаилу честь и хвала

Источник материала: Чырвоны прамень

Как сообщалось ранее, по результатам областного соревнования среди лучших тружеников сельхозпредприятий, задействованных на весенне-полевых работах, — Михаил Анатольевич Чижиков из ОАО «Ведренское-Агро».





В области Михаил на втором месте. Толк в деле он знает, трудовой стаж в сельском хозяйстве около 30 лет. Свою работу любит, в ходе посевной кампании засеял 1220 гектаров яровых культур. Сейчас хозяйство полным ходом ведёт кормозаготовку. Михаил и здесь проявляет себя с лучшей стороны. Условия для этого созданы в хозяйстве, и домашние поддерживают в этом нелёгком, но важном деле, и погода способствует. Поделился с нами механизатор и тем, что у него подрастает сын, который, как и отец, планирует связать свою жизнь с сельским хозяйством.

13 июня Михаил принимал поздравления от Е. Д. Юринёнок (на снимке справа), начальника управления по сельскому хозяйству Витебского мясокомбината. Вместе с В. С. Пушновым, директором ОАО «Ведренское-Агро», И. Г. Шибановой, заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Елена Дмитриевна побывала в поле, вручила Диплом и денежный сертификат М. А. Чижикову.

Сразу после награждения мы поинтересовались у Михаила Анатольевича, какие чувства испытывает он после вручения награды.





— Благодарен за то, что оценили мой труд. Буду прилагать максимум усилий, чтобы «Ведренское-Агро» было в числе лучших. Хочешь хорошо жить, получать за свой труд достойную зарплату, трудиться надо соответственно.

Марина МИШУЛКОВА.