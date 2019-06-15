Православные и католики празднуют Троицу

Источник материала: Tut.by

Сегодня православные и католики в Беларуси празднуют один из важнейших праздников годового цикла — Троицу. Церковь считает этот день своим днем рождения, в храмах проходят торжественные службы.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Название Троица праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед вознесением на небеса. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога. Именно после этого апостолы заговорили на языках, прежде им неведомых и стали распространять учение Христа по всему миру. Так родилась церковь, которая объединила людей по всему миру и продолжает и сегодня учить заповедям Христовым.

Православные церкви празднуют Троицу в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи. В западнохристианской традиции День Святой Троицы празднуют в следующее воскресенье — на 57-й день после Пасхи. В 2019 году католики и православные отмечают Троицу в один день — 16 июня.

В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. В римском литургическом календаре праздники сошествия Святого Духа и день Святой Троицы имеют статус «торжества». Традиционные цвета облачения священников в этот день — белые.