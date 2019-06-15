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Дожди и грозы разбавят 30-градусную жару в Беларуси 17 июня
16.06.2019 11:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси не спадает: 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по республике пройдут дожди и грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый.
Воздух ночью местами прогреется до 19 градусов тепла, днем в среднем по стране - до 26 градусов, по востоку - до 30 градусов жары.-0-
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара в Беларуси не спадает: 17 июня в отдельных районах днем ожидается до 30 градусов, местами по республике пройдут дожди и грозы, сообщили...
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