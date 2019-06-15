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В Минске разыскивают 34-летнего мужчину

16.06.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают 34-летнего Антона Гасюка. 7 июня он без разрешения ушел из учреждения здравоохранения. Где он — до сих пор неизвестно. Об этом сообщает ОИОС ГУВД Мингорисполкома.


Фото: minsk.mvd.gov.by

Приметы разыскиваемого: на вид 30−35 лет, рост 182 см., среднего телосложения, волосы темно-русые. На голове, руках, спине имеются «пятна» от псориаза. На голени правой ноги абстрактная татуировка длиной около 20 см.

Мужчина был одет в синюю бейсболку цвета, красную байку с капюшоном, красную майку с коротким рукавом, синие джинсы. Также на нем были зимние ботинки черного цвета с серебристой отделкой. При себе имеет матерчатый рюкзак черного цвета.

Если вы узнали мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 239-67-82, 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 356-02-70 или 102. Также информацию примут лично в Советском РУВД г. Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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7 июня он без разрешения ушел из учреждения здравоохранения. Где он - до сих пор неизвестно.
 
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