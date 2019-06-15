«С такими кадрами нам по плечу решение всех проблем». Караник - об успехах белорусской медицины

Источник материала: Tut.by

Сегодня белорусские врачи отмечают День медицинского работника. Хороший повод напомнить о том, чем может гордиться наша система здравоохранения.



Владимир Караник. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Накануне профессионального праздника министр Владимир Караник напомнил об успехах белорусской системы здравоохранения, которая в этом году отмечает свое 100-летие.

— Это действительно праздник, который охватывает немалую часть населения, — заметил Владимир Караник. — Во-первых, медицинских работников, которые трудятся на благо наших людей. Во-вторых, самих граждан. На протяжении всей жизни медицинские работники — это люди, сталкиваться с которыми нам приходится чаще всего. Это первые люди, которые встречают человека при появлении на свет, и это те люди, которые находятся на последнем рубеже защиты жизни и здоровья. От того, насколько профессионально они работают, зависит то, насколько далек будет этот последний рубеж.

2019 год для системы здравоохранения в Беларуси особенный: ей исполняется 100 лет.



Фото: TUT.BY

— Начиналось наше здравоохранение с 20 медицинских учреждений. Что произошло за эти годы? Конечно, качественное переоснащение. Нашим коллегам [работавшим 100 лет назад] даже в фантастических мыслях не приходили те возможности, которые в настоящий момент есть у врачей-диагностов и врачей-клиницистов. Это позволило существенно улучшить показатель здоровья. Подумайте только: в 1900-м году (по 1919-му статистики нет) средняя продолжительность жизни была 45 лет. На сегодня мы приближаемся к уровню 75-ти. Фактически это произошло за 100 лет. Тенденция сохранится и дальше, — заявил министр.

По мнению Владимира Караника, такого уровня удалось достигнуть благодаря тому, что удалось взять под контроль инфекционные заболевания, также существенно улучшилась ситуация с онкологическими патологиями.

— Население стареет, понятно, что онкологические заболевания будут играть все более значимую роль в жизни нашего общества. Но в последние годы наметилась тенденция, которая нас очень радует. На фоне роста заболеваемости, что нас, естественно, не радует, мы добиваемся снижения смертности от онкопатологий. Болеют действительно чаще, но умирают реже. Это очень хороший показатель эффективности работы системы здравоохранения.

Владимир Караник также обратил внимание, что сейчас в Беларуси бурными темпами развивается высокотехнологичная медицинская помощь, а по количеству трансплантаций на душу населения страна соответствует европейским стандартам и очень сильно опережает соседей.

— Кардиохирургическая помощь, эндопротезирование суставов — здесь можно долго рассказывать об успехах. Как и о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Система действий при остром инфаркте миокарда не только налажена в Минске и областных центрах, но фактически начинает развиваться в городах областного подчинения. Все это за последние пять лет позволило снизить смертность от инфаркта миокрада практически на треть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Новый министр признает: у белорусской системы здравоохранение есть как профессиональные успехи, так и определенные проблемы. Но главное, подчеркивает он, в стране есть высокообразованные кадры.

— За 100 лет в системе были нелегкие времена: период становления, война и послевоенные годы, 1990-е. Но каждый раз система доказывала, что с таким кадровым потенциалом и внимание государства нам по плечу решение всех имеющихся проблем. Сегодня есть их понимание, есть и ресурсы. И я думаю, что в ближайшее время даже негативные тенденции начнут меняться в лучшую сторону. Основная наша задача в год 100-летия — провести ревизию того, что было сделано, сохранить и очень бережно отнестись к тому хорошему, что есть в системе, приумножить это и сделать так, чтобы в следующий век нашей медицины эти тенденции не перенеслись.

В конце своего выступления Владимир Караник поздравил всех медицинских с праздников, пожелав им всего доброго.

— И хочу пожелать здоровья не только моим коллегам, но и всем гражданам нашей страны, чтобы их встречи с медицинскими работниками по большей части проходили по радостным поводам либо по самым необходимым.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев сказал, что работа в нашей стране доставляет ему огромное удовольствие.

— Где бы я ни был, в каком бы медицинском учреждении ни оказался, я всегда встречаю высококвалифицированных, ответственных, трудолюбивых людей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По мнению Батыра Бердыклычева, в Беларуси есть немало достижений, которые признаются всеми странами мира, а также Всемирной организацией здравоохранения.

— Владимир Степанович упомянул высокотехнологические методы в медицине. Но я бы также хотел отметить, что в Беларуси достигнут очень высокий уровень вакцинации. Доступность медицинских услуг также очень высокая в сравнении со многими странами. Большой прогресс достигнут в лечении инфекционных заболеваний. Беларусь — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая внедрила новые методы и схемы лечения ВИЧ-инфицированных. Также она приняла решение лечить всех, независимо от статуса иммунитета. Кроме того, есть хорошие достижения в лечении и диагностике лекарственно устойчивых форм туберкулеза. Вместе с тем, конечно, перед системой здравоохранения стоит много задач и вызовов.

В будущем, надеется представитель ВОЗ, сотрудничество с Минздравом продолжится, в том числе по новым направлениям.

— Это и разработка новой современной системы обеспечения качества предоставления медицинской помощи, и развитие электронного здравоохранения, и развитие новых механизмов финансирования системы предоставления медицинской помощи.