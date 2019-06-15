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«Родители звонят, спрашивают, поела ли я». Как женщины-военные готовятся к параду

16.06.2019 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Второй год в параде на День независимости будут участвовать девушки. Всего более 450 человек. Тут представительницы армии и милиции. Для красавиц — военнослужащих Вооруженных сил — это уже второй парад. Во время одной из репетиций они рассказали TUT.BY, как готовятся к 3 июля.

«Когда есть азарт и интерес, трудности уходят на второй план»

— Еще в прошлом году очень хотела участвовать в параде, но был строгий возрастной ценз: отбирали девушек до 35 лет, и я не прошла, — рассказывает прапорщик Анна Костюкович, инструктор по спорту Военной академии. — Теперь этот критерий убрали. Мне 39, и я здесь.


Анна Костюкович — призер первенства мира и Европы среди юниоров по пулевой стрельбе. Больше всех мамой гордится 10-летний сын Мирослав

Анна, для коллег Анна Петровна, не скрывает: друзья и близкие сразу от участия отговаривали. Пугали: будет сложно, руки, ноги будут болеть, но военнослужащую это не остановило. Шутит, сработал спортивный интерес.

— Я мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, — рассказывает о себе собеседница. —  К параду, как и к турнирам, хочется хорошо подготовиться и классно выступить.

Чтобы все получилось, тренироваться девушки начали с 13 мая. Занятия с 8.30 до 12. Потом оргмоменты, обед — и снова подготовка. И так до 18.00, пять дней в неделю. Суббота и воскресенье выходные.

Анна на плацу не только участница. Здесь ее зовут «наш фитнес-инструктор». Причем не просто так. В первые дни тренировок услышала, как девушки говорили: вот бы перед занятиями нам еще и растяжку. Прапорщик подумала: «В чем проблема?» Подошла к офицерам, спросила: «Можно, по утрам растяжку проводить?» Они идею поддержали. Девушки очень обрадовались.


Парад в этом году будет вечером, девушки шутят: «Как раз успеем на салют»

— Не пожалели, что родных, которые вас от участия отговаривали, не послушали?

— Когда есть азарт и интерес, трудности уходят на второй план, — улыбается собеседница. — Даже мозоли от берцев не так болят.

«Сразу сильно выматывались, теперь привыкли»

Старший сержант Марина Гавриленко — представительница 147-го зенитного ракетного полка (Бобруйск). Участвовать в параде на День независимости вызвалась сама. Случилось это так. Весной в их часть пришла телеграмма: «Задействовать на 3 июля девушек на парад». Командир составил список возможных кандидатов — чтобы подтянутые и рост не ниже 160 сантиметров. Девушек записал по алфавиту. Гавриленко оказалась в числе первых. Когда у нее спросили, готова ли она, сразу же ответила: «Да!».


Марина Гавриленко

— Это же так интересно, — не скрывает эмоций военнослужащая. — Жизнь периодически превращается в рутину: дом — работа, а тут новый опыт.

Сейчас Марина, как и другие участницы парада, живет в казарме. На этаже, где разместились девчонки из бобруйской части, 150 кроватей. Здесь поселили 77 человек. За время тренировок все сдружились Бывает, кто-то устал, нет сил пойти в столовую. Тогда порцию военнослужащей коллеги приносят в контейнере. Такая вот домашняя забота вдалеке от дома.


На плац девушки выходят и в берцах, и в туфлях. Дизайн праздничной обуви в этом году немного изменили. Ремешок теперь фиксирует туфлю на щиколотке, поэтому милая история прошлогодней Золушки этим летом вряд ли случится. Но даже если так, девушки, не дрогнув, продолжат идти в строю

Кстати, на службе старший сержант Гавриленко — делопроизводитель отделения кадров и строевого штаба. Тем, кто не представляет, как человек с бумажной работой переносит непростые тренировки, отвечает: «В армии физическая подготовка у всех хорошая».

— Хотя сразу сильно выматывались, — вспоминает Марина. — Чтобы снять усталость с мышц, первые полторы недели руки, ноги и шею мазали кремом. Теперь привыкли, и крем больше не нужен.

«Ночью мы крепко спим, потому что сильно устаем»

Гвардии ефрейтор Ольга Ермоленко — представительница 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады (Витебск). Оля — одна из самых юных участниц парада. В апреле ей исполнилось 20 лет. Родители, рассказывает, часто звонят, волнуются. А когда набирают, первое, что спрашивают: «Ты поела?».


Ольга Ермоленко

Олю эта ситуация веселит, ведь в армии она повар.

— Девчонки уже просили приготовить что-нибудь вкусное?

— Нет, — отвечает собеседница. — В казарме нет возможности, да и в столовой нас хорошо кормят.

Поблажек по возрасту для участниц парада нет. Тренируются все на равных, к вечеру в жару одежда у все одинаково мокрая.

Парадную форму девушки уже видели — китель и юбка ниже колена, но пока в ней не репетировали. Как маршировать в юбке, новичкам представить пока сложно. Бывалые говорят, все просто: выручает разрез.

— Самое сложное вытерпеть жару, — делится впечатлениями Оля. — Чтобы охладиться, в душ даже во время обеда стараемся забегать. А еще иногда очень хочется сладкого.

— Так что, ночью едите конфеты втихаря?

— Нет, — вопрос вызывает у нее улыбку, — ночью мы крепко спим, потому что сильно устаем.

«Когда узнала, что меня отобрали, переживала»

Папа прапорщика Инны Дейко из 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады (Слоним) тоже военный, только на пенсии. Зовут его Иван Антонович, и у него есть большая мечта. Хочет, чтобы дочка стала офицером. А недавно к мечте прибавилось еще и маленькое желание: прочитать про Инну в газете.


Когда Инна Дейко узнала, что ее отобрали, переживала: «Смогу ли я жить в казарме?», «Как будет без меня семья?». Потом успокоилась. Домашние со всем справляются и, наоборот, ее поддерживают. Хотя, шутит военнослужащая, она только внешне кажется хрупкой, а после школы прапорщиков ее уже ничем не напугать

Последнее, кстати, появилось в апреле, когда Инна узнала, что ее отобрали на парад. С тех пор, шутят в семье, папа все издания в киосках скупает, просматривает страницу за страницей, ищет, где бы про «дочушку» прочитать.

— Он очень гордится, что я продолжаю династию, — с трепетом рассказывает об отце собеседница. — Папа перенес две операции, но, несмотря на это, 3 июля собирается с внуком — моим сыном Максимом — приехать в Минск на парад. Ну, а если здоровье не позволит, будет внимательно смотреть праздничную трансляцию по телевизору.

В общем, Иван Антонович настроен решительно. А для Инны немного волнительно: очень важно отца не подвести.

«Дочка второй месяц ходит по квартире строевым шагом»

Капитан Галина Власова из 49-й радиотехнической бригады (Мачулищи, Минский район) в этом году будет участвовать в параде второй раз. Узнав, что ее снова отобрали, обрадовалась.


Галина Власова

— Многие девушки, которые в прошлом году участвовали в параде, тренируются ко Дню независимости и сейчас, — делится наблюдениями военнослужащая. — Когда 3 июля шли коробкой мимо трибуны, люди стоя нам аплодировали. Это было очень трогательно. Думаю, другим военнослужащим, как и мне, хотелось бы эти эмоции еще раз пережить.

Семья капитана Власовой тоже ждет парада. Дочка, шутит Галина, уже второй месяц ходит строевым шагом по квартире и все спрашивает: «Мам, а ты снова пойдешь?».

— В прошлом году, когда мы с девчонками прошли трибуны и можно было уже замедлить шаг и помахать присутствующим, услышали, как какой-то мальчишка выкрикнул: «Мама!», — вспоминает Галина. — Все обернулись, смотрели, какую же маму он зовет. Оказалось, это сын нашей правофланговой Татьяны. Она подошла к нему и поцеловала. Думаю, этот момент ребенок запомнит на всю жизнь. Мои сын с дочкой во время прошлого парада были у бабушки. Надеюсь, сейчас все сложится, и они с мужем тоже попадут на праздник. Очень хочу, чтобы они увидели меня в строю.


Девушки настолько привыкли к друг другу в форме, что, рассказывают, когда приходят в Дом офицеров «по гражданке», одна одну не всегда узнают

— Волнуетесь, как и в прошлом году?

— Нет, не так сильно. Даже тех, кто впервые пойдет в коробках, подбадриваю. Ведь, несмотря на сложности, в итоге все пройдет отлично, — улыбается Галина. — А вообще, когда приехала на тренировки и увидела, сколько девушек будет участвовать в параде (представительниц Вооруженных сил более 300 человек. — Прим. TUT.BY), обрадовалась. Наконец-то все узнают, как много нас в армии. И все такие красивые.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Второй год в параде на День независимости будут участвовать девушки. Для представительниц Вооруженных сил - это уже второй парад. Во время одной из репетиций они...
 
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