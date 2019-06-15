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Тест по медицинским специальностям. А вам к какому врачу?

16.06.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В третье воскресенье июня, в этом году оно приходится на 16 июня, в Беларуси отмечают День медицинского работника. Мы часто обращаемся к врачам — проходим плановые медицинские осмотры или идем из-за плохого самочувствия. Предлагаем проверить, хорошо ли вы знаете медицинских специалистов и чем они занимаются. Ну, и пожелаем себе и им здоровья!

 
 
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Мы часто обращаемся к врачам - проходим плановые медицинские осмотры или идем из-за плохого самочувствия. Предлагаем проверить, хорошо ли вы знаете медицинских...
 
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