«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри

Источник материала: Tut.by

«Штадлер», который шел из Гомеля в Минск, сломался недалеко от Жлобина и больше часа простоял на перегоне между станциями. Пассажиры все это время ждали внутри.



Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Поезд вышел из Гомеля в 15.10, а остановился около 15.45. В контакт-центре сообщили, что поезд остановился на перегоне Салтановка — Хальч в связи с неисправностью.

«Сначала было жарко, потом проводники открыли двери, — рассказал TUT.BY пассажир Андрей, который находился внутри. — Спустя примерно час после остановки включились кондиционеры».

По словам пассажира, поезд задержался: на 18.10 было запланировано прибытие в Минск, однако на 17.30 поезд еще не добрался до Жлобина. Проводники опросили пассажиров о том, собираются ли они пересаживаться на другие поезда и самолеты. В контакт-центре сообщили, что поезд «возможно, будет нагонять» расписание.

На момент написания заметки состав все еще не тронулся. Официальных данных о причине поломки пока нет.