|
«Штадлер» Гомель-Минск больше часа простоял между станциями с пассажирами внутри
16.06.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Штадлер», который шел из Гомеля в Минск, сломался недалеко от Жлобина и больше часа простоял на перегоне между станциями. Пассажиры все это время ждали внутри.
Поезд вышел из Гомеля в 15.10, а остановился около 15.45. В контакт-центре сообщили, что поезд остановился на перегоне Салтановка — Хальч в связи с неисправностью.
«Сначала было жарко, потом проводники открыли двери, — рассказал TUT.BY пассажир Андрей, который находился внутри. — Спустя примерно час после остановки включились кондиционеры».
По словам пассажира, поезд задержался: на 18.10 было запланировано прибытие в Минск, однако на 17.30 поезд еще не добрался до Жлобина. Проводники опросили пассажиров о том, собираются ли они пересаживаться на другие поезда и самолеты. В контакт-центре сообщили, что поезд «возможно, будет нагонять» расписание.
На момент написания заметки состав все еще не тронулся. Официальных данных о причине поломки пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальных данных о причине поломки пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)