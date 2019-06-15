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Запастись водой. На всякий случай
16.06.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Уважаемые жители г.п. Шумилино!
В связи с установившемся температурным режимом воздуха имеются случаи перебоев подачи водоснабжения населению, особенно в периоды большого разбора воды.
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Уважаемые жители г.п. Шумилино! В связи с установившемся температурным режимом воздуха имеются случаи перебоев подачи водоснабжения населению, особенно в...
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