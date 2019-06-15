Запастись водой. На всякий случай

Источник материала: Герой працы

Уважаемые жители г.п. Шумилино!

В связи с установившемся температурным режимом воздуха имеются случаи перебоев подачи водоснабжения населению, особенно в периоды большого разбора воды.

Просьба отнестись с пониманием к данной проблеме и иметь запас питьевой и технической воды в квартирах и домах.

УП ЖКХ Шумилинского района.