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Наталья Кочанова. Фото из архива

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все обращения, которые остались после проведения "Большого разговора с Президентом" будут доведены до логического завершения. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, практически все вопросы рассмотрены. Сегодня на контроле из поступивших 2,5 тыс. осталось 102 обращения. "Где-то даны разъяснения, где-то быстро приняты меры. И есть ряд примеров, как оперативно сработали местные органы власти. Те обращения, которые остались на контроле, обязательно доведем до логического завершения. Это вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений и дополнений в законодательство, поэтому требуется время", - отметила она. Кроме того, только по итогам "Большого разговора с Президентом" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан, на которые пришли около 600 человек.

Наталья Кочанова рассказала о вопросах, которые поступили в ходе подготовки и во время проведения "Большого разговора с Президентом". Они касались трудоустройства, социальной защиты, поддержки семей, воспитывающих детей, использования семейного капитала. "И вот уже на уровне главы государства это решение принято. Этот подход будет действовать и на следующую пятилетку. Что касается использования средств семейного капитала, то данный вопрос рассматривается на уровне правительства и профильного министерства", - добавила глава Администрации Президента.

"Мы иногда видим, что рассматриваемое обращение до конца не выполнено. Например, люди жалуются на холод в квартирах, плесень или сырость. И наши службы начинают принимать меры: давайте установим дополнительные секции радиаторов - не дают результата, давайте проведем утепление стены - не дает результата. А все почему? Потому что должен быть профессиональный подход при решении таких вопросов", - продолжила Наталья Кочанова. Необходимо разобраться, почему произошла та или иная ситуация, чтобы ее урегулировать с пользой для всех жителей дома.

Глава Администрации Президента подчеркнула, что с людьми надо работать больше. "Совсем недавно на кадровом дне Президент еще раз сделал акцент, что местные органы власти должны активно работать с населением. Это нужно для того, чтобы люди знали и понимали, что в их городе, районе, деревне будет сделано в ближайшее время. А когда где-то руководители недорабатывают в информационном пространстве, то люди вынуждены обращаться, - отметила она. - Я всегда говорю: если люди обращаются в местные органы власти - это хорошо. Значит, они доверяют власти на местах и чувствуют, что эти вопросы могут быть решены и нет необходимости обращаться в вышестоящие инстанции или писать повторные обращения".

Особое внимание в Администрации Президента уделяется повторным обращениям и тем, которые поступают в вышестоящие органы. "Это характеризует работу на местах. Тут можно дать оценку в какой-то мере руководителям различного уровня", - добавила Наталья Кочанова. По ее словам, работа с обращениями граждан в нашей стране постоянная, четко выстроена и определена законодательно.

Как сообщалось, во время подготовки и проведения "Большого разговора с Президентом" на имя главы государства поступило около 2,5 тыс. обращений. В том числе около 2 тыс. - от читателей БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту", которая проходила 27-28 февраля. В соответствии с поручением Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента.-0-