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По итогам "Большого разговора" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан - Кочанова
16.06.2019 22:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Наталья Кочанова. Фото из архива
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все обращения, которые остались после проведения "Большого разговора с Президентом" будут доведены до логического завершения. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале
По ее словам, практически все вопросы рассмотрены. Сегодня на контроле из поступивших 2,5 тыс. осталось 102 обращения. "Где-то даны разъяснения, где-то быстро приняты меры. И есть ряд примеров, как оперативно сработали местные органы власти. Те обращения, которые остались на контроле, обязательно доведем до логического завершения. Это вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений и дополнений в законодательство, поэтому требуется время", - отметила она. Кроме того, только по итогам "Большого разговора с Президентом" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан, на которые пришли около 600 человек.
Наталья Кочанова рассказала о вопросах, которые поступили в ходе подготовки и во время проведения "Большого разговора с Президентом". Они касались трудоустройства, социальной защиты, поддержки семей, воспитывающих детей, использования семейного капитала. "И вот уже на уровне главы государства это решение принято. Этот подход будет действовать и на следующую пятилетку. Что касается использования средств семейного капитала, то данный вопрос рассматривается на уровне правительства и профильного министерства", - добавила глава Администрации Президента.
"Мы иногда видим, что рассматриваемое обращение до конца не выполнено. Например, люди жалуются на холод в квартирах, плесень или сырость. И наши службы начинают принимать меры: давайте установим дополнительные секции радиаторов - не дают результата, давайте проведем утепление стены - не дает результата. А все почему? Потому что должен быть профессиональный подход при решении таких вопросов", - продолжила Наталья Кочанова. Необходимо разобраться, почему произошла та или иная ситуация, чтобы ее урегулировать с пользой для всех жителей дома.
Глава Администрации Президента подчеркнула, что с людьми надо работать больше. "Совсем недавно на кадровом дне Президент еще раз сделал акцент, что местные органы власти должны активно работать с населением. Это нужно для того, чтобы люди знали и понимали, что в их городе, районе, деревне будет сделано в ближайшее время. А когда где-то руководители недорабатывают в информационном пространстве, то люди вынуждены обращаться, - отметила она. - Я всегда говорю: если люди обращаются в местные органы власти - это хорошо. Значит, они доверяют власти на местах и чувствуют, что эти вопросы могут быть решены и нет необходимости обращаться в вышестоящие инстанции или писать повторные обращения".
Особое внимание в Администрации Президента уделяется повторным обращениям и тем, которые поступают в вышестоящие органы. "Это характеризует работу на местах. Тут можно дать оценку в какой-то мере руководителям различного уровня", - добавила Наталья Кочанова. По ее словам, работа с обращениями граждан в нашей стране постоянная, четко выстроена и определена законодательно.
Как сообщалось, во время подготовки и проведения "Большого разговора с Президентом" на имя главы государства поступило около 2,5 тыс. обращений. В том числе около 2 тыс. - от читателей БЕЛТА во время акции "Ваш вопрос Президенту", которая проходила 27-28 февраля. В соответствии с поручением Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента.-0-
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По итогам "Большого разговора" Администрация Президента провела 32 выездных приема граждан - Кочанова
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все обращения, которые остались после проведения "Большого разговора с Президентом" будут доведены до логического завершения. Об этом в...
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