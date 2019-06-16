Караник: Все заболевшие корью в Гродненской области перенесли болезнь в легкой и средней степени

Источник материала: Tut.by

В своем первом интервью в качестве министра здравоохранения в эфире телеканала ОНТ в программе «Контуры» Владимр Караник на вопрос есть ли в Гродненской области эпидемия такого опасного заболевания, как корь, успокоил белорусов: «Об эпидемии речи не идет».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ни о какой эпидемии в Гродно, Гродненской области, или в целом по республике речи не идет: 33 подтвержденных случая кори — это эпидемией назвать никак нельзя», — сказал глава Минздрава.

Он также сообщил, что все люди уже выписаны из больницы, а заболевание протекало в легкой или средней степени тяжести, а тяжелых случаев вообще не было.

Караник также опроверг информацию о том, что студентка Гродненского медицинского университета умерла от этой болезни. Министр здравоохранения посоветовал не распространять панические слухи, а больше информировать население, что все случаи кори завозные.

«Если вы хотите быть застрахованы — проверьте свой иммунологический статус. Если точно знаете, что не прививались — привейтесь», — добавил он.

Напомним, по данным пресс-службы Минздрава на 4 июня в Гродненской области с начала года было зарегистрировано 29 случаев кори.

Корь — одно из самых опасных инфекционных заболеваний. В зоне риска как дети, так и взрослые, которые вирус переносят тяжелее. При первых симптомах, а это повышенная температура тела, сыпь, озноб, светобоязнь, следует немедленно обратиться к врачу.

В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори.