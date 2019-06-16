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Более 42 тыс. абитуриентов планируют сдавать ЦТ по математике

17.06.2019 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 42 тыс. абитуриентов планируют сдавать ЦТ по математике
Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике пройдет в Беларуси сегодня. На ЦТ по этому предмету зарегистрировались более 42 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Он напомнил, что ЦТ начинается в 11.00 и что приходить на него нужно примерно за полчаса. При себе у абитуриента должны быть пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справка, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить в аудиторию телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За все это абитуриент может быть удален с тестирования. Если возник вопрос, то с ним можно обратиться к комиссии.

Следующее ЦТ, по биологии, пройдет 19 июня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике пройдет в Беларуси сегодня. На ЦТ по этому предмету зарегистрировались более 42 тыс....
 
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