Жара спадет, придут дожди. Погода в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте, наконец, спадет жара, а в четверг обещают сильные дожди.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +23°С, во вторник — на два градуса выше, сообщает pogoda.by.

В среду во второй половине дня возможен дождь. Температура воздуха составит +23…+25°С.

В четверг Брест накроют дожди. Во второй половине дня обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра поднимется до +27°С.

В пятницу также возможен дождь. Воздух прогреется до +29°С.

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