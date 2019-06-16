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Немного передышки - а потом снова +30°С. Погода в Витебске на неделе
17.06.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рабочие дни солнце не будет жарить так сильно, как на прошлой неделе. Но в выходные снова ждите 30-градусный зной,
В понедельник, 17 июня, днем +24°С…+26°С. К вечеру может собраться дождь.
Во вторник, 18 июня, возможен дождь. Термометр покажет до +24°С.
В среду, 19 июня, ясно и почти безветренно. Воздух прогреется до +25°С.
С четверга, 20 июня, столбик термометра начнет опять приближаться к 30-градусной отметке. Днем будет до +27°С.
В пятницу, 21 июня, в прогнозе дождь. И до +28°С.
В субботу и воскресенье, 22−23 июня, по предварительному прогнозу, — нас снова ждет 30-градусная жара.
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В рабочие дни солнце не будет жарить так сильно, как на прошлой неделе.
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