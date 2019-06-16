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Лето продолжается. Погода в Гомеле на неделе
17.06.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в Гомеле сохранится летняя погода с жарой и солнцепеком. Нестерпимый зной, правда, немного отступит. Надолго ли?
Итак, в понедельник ожидается +28ºС без осадков,
Во вторник — на пару градусов свежее, к вечеру возможна гроза.
В среду и четверг — 27−29ºС, солнечно.
В пятницу +33ºС и есть вероятность дождя (он очень нужен дачникам и аграриям!).
Хорошей недели, друзья!
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Нестерпимый зной немного отступит. Надолго ли?
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