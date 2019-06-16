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Лето продолжается. Погода в Гомеле на неделе

17.06.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Гомеле сохранится летняя погода с жарой и солнцепеком. Нестерпимый зной, правда, немного отступит. Надолго ли?


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Итак, в понедельник ожидается +28ºС без осадков,

Во вторник — на пару градусов свежее, к вечеру возможна гроза.

В среду и четверг — 27−29ºС, солнечно.

В пятницу +33ºС и есть вероятность дождя (он очень нужен дачникам и аграриям!).

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Нестерпимый зной немного отступит. Надолго ли?
 
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