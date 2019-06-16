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С - стабильность. Погода в Могилеве на неделе

17.06.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское лето продолжает притворяться турецким, потому в Могилеве на этой неделе — все те же жара и кратковременные дожди. В субботу столбик термометра грозит перевалить за отметку +30°С, но это пока лишь предварительный прогноз.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 17 июня, будет до +26°С, вечером прогнозируют небольшой дождь.

Во вторник максимальная температура воздуха опустится до +24°С, дождь маловероятен. До полудня ветер будет порывистым.

В среду, 19 июня, ветер утихнет, но днем будет по-прежнему +24°С.

В четверг столбик термометр начнет ползти вверх. Прогнозируют +20…+28°С и грозу ночью.

В пятницу днем возможны небольшие дожди, ночью — гроза. Будет +20…+28°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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К концу недели столбик термометра снова поднимется до +28°С.
 
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