В Бресте поселились редкие летучие мыши, которые пугают людей (но с ними ничего не сделаешь)

Источник материала: Tut.by

Летучие мыши, которые поселились в одном из домов Бреста и докучают его жителям, охраняются международным законом и выселять их нельзя, сообщает Беларусь 1.



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В щелях стен пятиэтажного дома в Бресте поселилась целая колония летучих мышей — около 60 особей. Они шумят по ночам и пугают людей. Некоторые из них даже попадают в квартиры.

Пенсионер Михаил Гутиков уже устал мыть окна своего балкона. По мнению мужчины, летучих мышей надо выселить, а щели замазать. С такой просьбой он обратился в ЖЭС. Но там ответили, что разорять гнезда они не имеют право.

Как утверждают ученые, в доме поселилась малая вечерница. Это очень редкий вид, который охраняется законом. И пока Брест — единственный белорусский город, который облюбовали такие летучие мыши. По словам специалистов, брестчанам надо только радоваться, ведь летучие мыши выбирают экологически чистые места. В лесу летучие мыши обычно селятся в деревьях.

Пока к окончательному компромиссу в решении проблемы ученые и жильцы не пришли.