Все, как говорила мама. Рассказываем, почему и как нужно мыть руки

В давние времена рукопожатие символизировало мирные намерения собеседников: каждый из них демонстрировал, что у него в руках нет оружия. Сегодня мы понимаем: обычным касанием мы вполне можем навредить человеку, делясь с ними полным набором своих микробов. Зачем мыть руки, и почему об этом особенно актуально вспомнить летом, — рассказываем в карточках.
В детстве нас все время пугали микробами. Значит, мама была все-таки права, и они вредны?
Микробы (вирусы, бактерии, грибы) окружают нас повсюду. Некоторые из них полезны для человека. Например, они образуют микрофлору желудочно-кишечного тракта, помогают расщеплять трудноперевариваемые соединения, синтезируют витамин К и участвуют в других важных процессах. А патогенные микробы могут навредить — они вызывают инфекционные заболевания.
На руках человека от кончиков пальцев до локтей может находиться от 2 до 140 млн микроорганизмов. На чистой, вымытой коже они гибнут в течение 10 минут. Если же попадают на грязную, то в 95% случаев выживают и даже способны размножаться.
Их так много? Так это же целая куча болезней!
Да, через грязные руки распространяется множество болезней, которые вызывают вирусы и бактерии. Например, простудные заболевания, острые кишечные инфекции, грипп. А бактериальную кишечную инфекцию вообще называют «болезнью грязных рук». Боль в животе, бурление, слабость, сильная жажда, диарея — первые ее признаки.
Также не стоит слишком часто трогать лицо руками, ведь при прикосновении к коже бактерии переходят и на нее. Это способно спровоцировать появление высыпаний. Особенно внимательным нужно быть, если кожа склонна к образованию акне.
И что же делать с этой армией микробов?
Специалисты ВОЗ считают, что мытье рук с мылом — наиболее дешевый вариант защитить себя от различных инфекционных заболеваний. Если старательно вымыть руки, то получится убрать с поверхности кожи до 90% микроорганизмов. Это существенно повлияет на возможность передачи инфекций контактно-бытовым путем. Например, вероятность передачи возбудителей кишечных инфекций снизится до 40%.
Исследования ВОЗ доказали, что пропаганда мытья рук сокращает случаи диареи в детских садах и школах примерно на треть. Причем таких результатов специалисты добились как в странах со средним и низким доходом (Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Индия, Мьянма, Непал, Пакистан), так и среди более зажиточных людей (Австралия, Дания, Канада, Китай, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки).
Хорошо, нужно мыть руки перед едой и после туалета. Этого достаточно?
Возбудитель кишечной инфекции выделяется из организма больного или носителя с калом и различными способами попадает в рот, в том числе через грязные руки. Если вы посещаете общественный туалет, то не можете быть уверены в том, что до вас туда заходили исключительно здоровые люди. Но это не значит, что дома руки мыть не стоит. Микробы находятся не только под ободком унитаза — они есть на ручках дверей, смесителях и в других местах уборной.
Мыть руки с мылом рекомендуют не только тогда, когда они визуально грязные.
«Водные процедуры» нужны:
до, во время и после приготовления пищи, особенно если вы работали с сырым мясом;
после посещения общественных мест: магазинов, кафе, транспорта;
после уборки дома;
после того, как вы чихнули или высморкались;
после ухода за больным;
после контакта с животными и их игрушками;
после ухода за маленьким ребенком, например, после смены подгузника;
перед тем, как вы собираетесь обработать порезы или ссадины на коже.
Особенно актуально это для летнего сезона. На столе появляется больше овощей и фруктов, которые мы берем руками. Протереть яблоко об одежду недостаточно для того, чтобы сделать его чистым: вымыть нужно и руки, и сам фрукт.
А говорят, что на деньгах микробов больше, чем под ободком унитаза. Это правда?
Да, это так. Наибольшее количество микробов находится на деньгах, телефонах, в том числе мобильных, компьютерных мышах и клавиатурах, письменных столах. «Грязными» считаются дверные ручки и выключатели. Неодушевленные предметы, зараженные патогенными микробами, называют фомитами.
Обычно, когда мы говорим о фомитах, то имеем в виду одежду, телефон и другие предметы. Но есть и менее очевидные варианты. Например, нарощенные ногти. Они имеют более высокую бактериальную нагрузку, чем натуральные. Поэтому медработникам при проведении медицинских вмешательств нельзя носить нарощенные или искусственные ногти, а также кольца, наручные часы и браслеты — под ними тоже немало микробов.
То есть, получается, что в моем офисе полно микробов?
Да, специалисты говорят, что на руках офисных работников гораздо больше микробов, чем на руках людей, которые трудятся физически. Поэтому руки нужно мыть даже тогда, когда они кажутся чистыми.
Хорошо, а как мыть руки, чтобы наверняка? Просто сполоснуть водичкой хватит?
Мыть руки нужно около 30−40 секунд. Смочите их водой, намыльте и тщательно трите в течение 15 секунд, уделяя особое внимание пальцам, коже между пальцами и местам под ногтями. Смывайте мыльную пену под проточной водой еще 15 секунд. Вытирать руки желательно бумажным полотенцем, обязательно насухо, так как мокрые руки передают больше бактерий и вирусов, чем сухие.
Закрыть кран, а при необходимости и открыть дверь туалета тоже лучше бумажным полотенцем.
Но я слышал, что слишком часто и чисто их мыть тоже нельзя?
Специалисты советуют пользоваться дома обычным мылом без антибактериальных свойств. Постоянное использование антибактериального мыла может нарушить естественный баланс противомикробных пептидов кожи и уменьшить численность нормальной кожной флоры.
Это, в свою очередь, приведет к тому, что у человека снизится местный иммунитет, появятся кожные и аллергические заболевания. А у микробов может сформироваться устойчивость к антибактериальным средствам. Поэтому антибактериальное мыло лучше использовать, к примеру, перед тем, как обработать рану или порез на коже.
А что насчет влажных салфеток? Может, их достаточно?
Влажные салфетки можно использовать, когда нет другой альтернативы. Но они не могут считаться надежным средством, ведь большинство из них не способно уничтожать бактерии, а вот переносить с одного участка тела на другой — вполне.
Если мыло и вода недоступны, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует воспользоваться дезинфицирующим средством, которое содержит не менее 60% спирта.