Все, как говорила мама. Рассказываем, почему и как нужно мыть руки

Источник материала: Tut.by

В давние времена рукопожатие символизировало мирные намерения собеседников: каждый из них демонстрировал, что у него в руках нет оружия. Сегодня мы понимаем: обычным касанием мы вполне можем навредить человеку, делясь с ними полным набором своих микробов. Зачем мыть руки, и почему об этом особенно актуально вспомнить летом, — рассказываем в карточках.

В детстве нас все время пугали микробами. Значит, мама была все-таки права, и они вредны? Микробы (вирусы, бактерии, грибы) окружают нас повсюду. Некоторые из них полезны для человека. Например, они образуют микрофлору желудочно-кишечного тракта, помогают расщеплять трудноперевариваемые соединения, синтезируют витамин К и участвуют в других важных процессах. А патогенные микробы могут навредить — они вызывают инфекционные заболевания. На руках человека от кончиков пальцев до локтей может находиться от 2 до 140 млн микроорганизмов. На чистой, вымытой коже они гибнут в течение 10 минут. Если же попадают на грязную, то в 95% случаев выживают и даже способны размножаться.

Их так много? Так это же целая куча болезней! Да, через грязные руки распространяется множество болезней, которые вызывают вирусы и бактерии. Например, простудные заболевания, острые кишечные инфекции, грипп. А бактериальную кишечную инфекцию вообще называют «болезнью грязных рук». Боль в животе, бурление, слабость, сильная жажда, диарея — первые ее признаки. Также не стоит слишком часто трогать лицо руками, ведь при прикосновении к коже бактерии переходят и на нее. Это способно спровоцировать появление высыпаний. Особенно внимательным нужно быть, если кожа склонна к образованию акне.

И что же делать с этой армией микробов? Специалисты ВОЗ считают, что мытье рук с мылом — наиболее дешевый вариант защитить себя от различных инфекционных заболеваний. Если старательно вымыть руки, то получится убрать с поверхности кожи до 90% микроорганизмов. Это существенно повлияет на возможность передачи инфекций контактно-бытовым путем. Например, вероятность передачи возбудителей кишечных инфекций снизится до 40%. Исследования ВОЗ доказали , что пропаганда мытья рук сокращает случаи диареи в детских садах и школах примерно на треть. Причем таких результатов специалисты добились как в странах со средним и низким доходом (Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Индия, Мьянма, Непал, Пакистан), так и среди более зажиточных людей (Австралия, Дания, Канада, Китай, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки).

Хорошо, нужно мыть руки перед едой и после туалета. Этого достаточно? Возбудитель кишечной инфекции выделяется из организма больного или носителя с калом и различными способами попадает в рот, в том числе через грязные руки. Если вы посещаете общественный туалет, то не можете быть уверены в том, что до вас туда заходили исключительно здоровые люди. Но это не значит, что дома руки мыть не стоит. Микробы находятся не только под ободком унитаза — они есть на ручках дверей, смесителях и в других местах уборной. Мыть руки с мылом рекомендуют не только тогда, когда они визуально грязные. «Водные процедуры» нужны: до, во время и после приготовления пищи, особенно если вы работали с сырым мясом;

после посещения общественных мест: магазинов, кафе, транспорта;

после уборки дома;

после того, как вы чихнули или высморкались;

после ухода за больным;

после контакта с животными и их игрушками;

после ухода за маленьким ребенком, например, после смены подгузника;

перед тем, как вы собираетесь обработать порезы или ссадины на коже. Особенно актуально это для летнего сезона. На столе появляется больше овощей и фруктов, которые мы берем руками. Протереть яблоко об одежду недостаточно для того, чтобы сделать его чистым: вымыть нужно и руки, и сам фрукт.

А говорят, что на деньгах микробов больше, чем под ободком унитаза. Это правда? Да, это так. Наибольшее количество микробов находится на деньгах, телефонах, в том числе мобильных, компьютерных мышах и клавиатурах, письменных столах. «Грязными» считаются дверные ручки и выключатели. Неодушевленные предметы, зараженные патогенными микробами, называют фомитами. Обычно, когда мы говорим о фомитах, то имеем в виду одежду, телефон и другие предметы. Но есть и менее очевидные варианты. Например, нарощенные ногти. Они имеют более высокую бактериальную нагрузку, чем натуральные. Поэтому медработникам при проведении медицинских вмешательств нельзя носить нарощенные или искусственные ногти, а также кольца, наручные часы и браслеты — под ними тоже немало микробов.

То есть, получается, что в моем офисе полно микробов? Да, специалисты говорят , что на руках офисных работников гораздо больше микробов, чем на руках людей, которые трудятся физически. Поэтому руки нужно мыть даже тогда, когда они кажутся чистыми.

Хорошо, а как мыть руки, чтобы наверняка? Просто сполоснуть водичкой хватит? Мыть руки нужно около 30−40 секунд. Смочите их водой, намыльте и тщательно трите в течение 15 секунд, уделяя особое внимание пальцам, коже между пальцами и местам под ногтями. Смывайте мыльную пену под проточной водой еще 15 секунд. Вытирать руки желательно бумажным полотенцем, обязательно насухо, так как мокрые руки передают больше бактерий и вирусов, чем сухие. Закрыть кран, а при необходимости и открыть дверь туалета тоже лучше бумажным полотенцем.

Но я слышал, что слишком часто и чисто их мыть тоже нельзя? Специалисты советуют пользоваться дома обычным мылом без антибактериальных свойств. Постоянное использование антибактериального мыла может нарушить естественный баланс противомикробных пептидов кожи и уменьшить численность нормальной кожной флоры. Это, в свою очередь, приведет к тому, что у человека снизится местный иммунитет, появятся кожные и аллергические заболевания. А у микробов может сформироваться устойчивость к антибактериальным средствам. Поэтому антибактериальное мыло лучше использовать, к примеру, перед тем, как обработать рану или порез на коже.

А что насчет влажных салфеток? Может, их достаточно? Влажные салфетки можно использовать, когда нет другой альтернативы. Но они не могут считаться надежным средством, ведь большинство из них не способно уничтожать бактерии, а вот переносить с одного участка тела на другой — вполне. Если мыло и вода недоступны, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует воспользоваться дезинфицирующим средством, которое содержит не менее 60% спирта.