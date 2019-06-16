Очереди в поликлиниках Беларуси будут устранены

Как сделать, чтобы в белорусских поликлиниках не было очередей, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в интервью телеканала «Беларусь 1» 16 июня.

По словам министра, вопрос устранения очередей обсуждается в ведомстве.

Караник отметил, что нужно разделить больных с хроническими заболеваниями с теми, кто приходит по острой боли. Необходимо сформировать специальные структурные подразделения, в которых бы обслуживались пациенты, приходящие постоянно за рецептами и анализами. В результате врачи-терапевты будут освобождены для работы на своих участках.

Караник рассказал, что в министерстве обсуждают возможность создания сервиса консультативной помощи узкопрофильных специалистов. В приемных отделениях многопрофильных больниц можно будет получить консультацию.

«Там есть грамотные специалисты, у них за спиной мощь многопрофильной клиники и они могут оказать консультацию более высокого уровня и помочь первичному звену», - сказал Караник.

Следует также создать специальный сайт, где граждане смогут оставить отзывы о лекарствах, купленных за рубежом, за более низкую стоимость, чем в Беларуси. На основании этих данных, у поставщиков будут требовать документы, подтверждающие обоснованность высокой стоимости препаратов.

В числе вопросов для решения – работа по импортозамещению лекарств. Самые востребованные препараты должны производиться и в Беларуси.