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На ликеро-водочном заводе в Ивановском районе от жары взорвалась спиртовая бочка

17.06.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 15 июня на ликеро-водочном заводе в деревне Бродница, Ивановского района произошла вспышка паров спирта, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания в брагоректификационном цехе. В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.


Причина происшествия устанавливается. По одной из версий бочка, которая стояла в полутора метрах от окна, взорвалась в результате нагрева от прямых солнечных лучей.


 
 
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