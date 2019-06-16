На ликеро-водочном заводе в Ивановском районе от жары взорвалась спиртовая бочка

Источник материала: Tut.by

Днем 15 июня на ликеро-водочном заводе в деревне Бродница, Ивановского района произошла вспышка паров спирта, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Вспышка произошла в пустой металлической емкости объемом 1,5 кубометра на четвертом этаже здания в брагоректификационном цехе. В момент происшествия там проводились сварочные работы по замене теплообменника, внутри находились трое работников. Они не пострадали.





Причина происшествия устанавливается. По одной из версий бочка, которая стояла в полутора метрах от окна, взорвалась в результате нагрева от прямых солнечных лучей.



