Лидеры «Белой Руси» через призму добрых дел

Источник материала: Единство

Именно в этом первичном звене находит свое преломление реализация уставных и программных положений «Белой Руси». Через первички мы контактируем с людьми, здесь аккумулируются основные идеи и инициативы, которые в последующем получают прописку в других первичках.

При этом очень важно понимать те процессы, которые происходят внутри первичного коллектива, видеть их причинно-следственные взаимодействия. В этой связи особенно важно понимать объединяющую роль лидера организации. Именно от его позиции зависит инициатива и активность всей структуры. В подтверждение этого тезиса можно привести ряд примеров.

В этом материале хотелось бы показать объединяющую роль председателя первичной организации «Белой Руси» Ольги Вечерской. Совсем недавно она возглавляла первичку ГУО «Ясли-сад №50 г.Борисова». Первичка стала генератором многих идей и инициатив. На базе учреждения образования на высоком уровне готовились и проводились показательные учебно-методические занятия, организовывались конкурсы и мастер-классы профессионального мастерства, районные конкурсы «Педагог года» среди учреждений дошкольного образования». Рос авторитет первички, ширились её ряды.

В силу профессиональной необходимости Ольге Вечерской пришлось сменить трудовой коллектив. Сегодня она отдает свои душу и сердце детям ГУО «Ясли-сад №37 г.Борисова». И здесь новый коллектив «Белой Руси» увидел её организующую роль, а в ходе отчетно-выборной компании назвал её своим лидером, избрав председателем первичной организации. Закипела и здесь жизнь общественного объединения. Важно, что и руководитель ГУО «Ясли-сад №37 г.Борисова» Людмила Жидович поддержала своего председателя. В работу активно включилась и заместитель заведующего по основной деятельности Наталья Белая. Многие идеи моделировали с активным участием всего коллектива. Авторитет первички позволил пополнить свои ряды. Состоявшееся собрание единогласно постановило о приеме в состав «Белой Руси» еще 27 человек. Как потом скажет Людмила Жидович, коллективу садика очень повезло, что нашу «Белую Русь» возглавила инициативная, творческая Ольга Вечерская.

В настоящее время первичка активно включилась в подготовку мероприятий по празднованию 75-летия освобождения Беларуси от фашизма.

В период проведения акции «Наши дети» с поздравлением молодых мам с рождением детей в День Независимости Республики Беларусь малыши детского сада №37 готовят красивую литературно-музыкальную композицию-поздравление, которая пройдет 5 июля в Борисовском родильном доме.

Верим, что это музыкальное действо станет достойным подарком детям самых счастливых мам на свете, и обязательно будет сопровождаться их слезами радости, а для первички «Белой Руси» станет очередным экзаменом инициативы и творчества.