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У православных День Святого Духа: что можно и что нельзя делать 17 июня

17.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

История этого православного праздника берет свое начало из книги Деяний святых апостолов. В ней упоминается о том, что в Иерусалиме в Сионской горнице во время молитвы на апостолов «сошёл Святой дух». После этого апостолы научились исцелять людей и говорить на разных языках.

Что можно в Духов день

День Святого духа традиционно считается днем плодородия земли. Считается, что в этот день нужно «накормить» землю, что она дала хороший урожай.

В древние времена в этот день люди старались собрать целебные травы, чтобы сделать заговор на плодородие почвы. В наши дни в День Святого духа принято задабривать землю более традиционными способами – удобрениями. При этом важно: в этот день полноценно работать на земле нельзя.

Также сегодняшний день считается благоприятным для семейных и дружеских посиделок на природе. Из-за смешения христианских и языческих традиций в этот день существует еще одна необычная традиция: умываться водой из колодца.

Считается, что если в этот день принести в дом веточку берёзы, то семья будет защищена от негативных событий на целый год.

Что нельзя в День Святого Духа

В этот день категорически запрещено работать на земле, чтобы не навредить будущему урожаю. Поскольку этот праздник является церковным, то также не рекомендуется в этот день заниматься уборкой, стирать, шить и делать другие домашние дела.

В Духов день категорически нельзя смотреться в воду. Считается, что если человек случайно поймает свое отражение в воде, то он потеряет свою любовь.

Считается, что в Духов день полезно пройтись босиком по росе, а вот бегать нельзя, чтобы не «убежать» от своего счастья.

В этот день также можно погадать на любовь. Девушки могут запустить венок в воду. Если он утонул – значит, свою любовь она в этом году не встретит. Если венок пристал к берегу, значит девушка скоро выйдет замуж. Если венок уплыл далеко в реку – значит ее брак будет очень долгим и крепким.

 
 
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Сегодня, 17 июня, отмечается христианский праздник – День Святого Духа или Духов день. Традиционно его отмечают на следующий день после Святой Троицы.
 
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