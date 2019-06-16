У православных День Святого Духа: что можно и что нельзя делать 17 июня

История этого православного праздника берет свое начало из книги Деяний святых апостолов. В ней упоминается о том, что в Иерусалиме в Сионской горнице во время молитвы на апостолов «сошёл Святой дух». После этого апостолы научились исцелять людей и говорить на разных языках.
Что можно в Духов день
День Святого духа традиционно считается днем плодородия земли. Считается, что в этот день нужно «накормить» землю, что она дала хороший урожай.
В древние времена в этот день люди старались собрать целебные травы, чтобы сделать заговор на плодородие почвы. В наши дни в День Святого духа принято задабривать землю более традиционными способами – удобрениями. При этом важно: в этот день полноценно работать на земле нельзя.
Также сегодняшний день считается благоприятным для семейных и дружеских посиделок на природе. Из-за смешения христианских и языческих традиций в этот день существует еще одна необычная традиция: умываться водой из колодца.
Считается, что если в этот день принести в дом веточку берёзы, то семья будет защищена от негативных событий на целый год.
Что нельзя в День Святого Духа
В этот день категорически запрещено работать на земле, чтобы не навредить будущему урожаю. Поскольку этот праздник является церковным, то также не рекомендуется в этот день заниматься уборкой, стирать, шить и делать другие домашние дела.
В Духов день категорически нельзя смотреться в воду. Считается, что если человек случайно поймает свое отражение в воде, то он потеряет свою любовь.
Считается, что в Духов день полезно пройтись босиком по росе, а вот бегать нельзя, чтобы не «убежать» от своего счастья.
В этот день также можно погадать на любовь. Девушки могут запустить венок в воду. Если он утонул – значит, свою любовь она в этом году не встретит. Если венок пристал к берегу, значит девушка скоро выйдет замуж. Если венок уплыл далеко в реку – значит ее брак будет очень долгим и крепким.