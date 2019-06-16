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На выставку в библиотеку!

17.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

13 июня подопечные отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста «Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района» посетили выставки отдела галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева.

В галерее «З’ява» выставка «Дом, где рождается чудо» продемонстрировала гостям широкий творческий диапазон воспитанников Центра творчества детей и молодёжи Борисовского района в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Детское искусство заставило их вспомнить, помечтать и улыбнуться. А живописная экспозиция Сергея Ткачёва «Родные образы», посвящённая Году малой родины, стала олицетворением поэзии родной природы, символом гармонии и спокойствия в душе каждого белоруса.

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
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Лето – это самое подходящее время для похода в библиотеку и на интересные выставки, которые там работают. Именно так и поступают многие борисовчане.
 
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