На выставку в библиотеку!

13 июня подопечные отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста «Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района» посетили выставки отдела галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева.
В галерее «З’ява» выставка «Дом, где рождается чудо» продемонстрировала гостям широкий творческий диапазон воспитанников Центра творчества детей и молодёжи Борисовского района в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Детское искусство заставило их вспомнить, помечтать и улыбнуться. А живописная экспозиция Сергея Ткачёва «Родные образы», посвящённая Году малой родины, стала олицетворением поэзии родной природы, символом гармонии и спокойствия в душе каждого белоруса.