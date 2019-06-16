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В Беларуси бесплатно исследуют на рак

17.06.2019 11:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Специалисты-онкологи в сентябре проведут бесплатные профилактические медосмотры на выявление рака головы и шеи.

Об этом сообщила заведующая лабораторией онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Жанна Колядич, передает БЕЛТА.

Осмотры будут организованы с 16 по 20 сентября во всех регионах Беларуси с участием специалистов-онкологов, оториноларингологов, стоматологов.

По словам Колядич, диагностика рака слизистой оболочки полости рта, носа, ротоглотки, гортани не представляет особой сложности, поскольку они относятся к опухолям наружной локализации. Однако запущенность остается высокой.

Ранняя диагностика может стать гарантией успешного лечения и должна регулярно проводиться в группе повышенного риска.

Фоновыми процессами, которые предшествуют развитию опухоли локализации головы и шеи, являются хронические воспалительные изменения слизистой оболочки гортани, носа, глотки. Среди больных до 70% - курящие. В табачном дыме множество токсических веществ, которые, раздражая слизистую оболочку, вызывают и поддерживают хроническое воспаление.

 
 
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Специалисты-онкологи в сентябре проведут бесплатные профилактические медосмотры на выявление рака головы и шеи.
 
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