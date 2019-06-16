Прокуратура добилась, чтобы студент-контрактник заплатил за годы учебы после того, как бросил вуз

Источник материала: Tut.by

По обращению прокуратуры суд в Витебске принял решение о взыскании 25 тысяч рублей с бывшего курсанта академии авиации, сообщает пресс-служба ведомства. После учебы парня ждали на службу, но он бросил вуз, несмотря на контракт.

Белорусская государственная академия авиации обратилась в прокуратуру Заводского района Минска с просьбой направить в суд иск о взыскании расходов за обучение с бывшего курсанта военного факультета.

Оказалось, Минобороны заключило контакт с парнем о прохождении службы в Вооруженных силах. Срок действия — 5 лет обучения в академии плюс еще 5 лет военной службы на должностях офицерского состава. Согласно документу, курсант принимал на себя обязательства возместить расходы на обучение, если будет отчислен по какой-либо причине.

Именно из-за нежелания продолжать учебу молодого человека отчислили. Но платить 25,6 тысячи рублей, которые были потрачены с лета 2016-го по 2018, он отказался.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства. 28 мая суд в Витебске согласился с доводами и решил взыскать с бывшего курсанта расходы за учебу.