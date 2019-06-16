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Прокуратура добилась, чтобы студент-контрактник заплатил за годы учебы после того, как бросил вуз
17.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По обращению прокуратуры суд в Витебске принял решение о взыскании 25 тысяч рублей с бывшего курсанта академии авиации,
Белорусская государственная академия авиации обратилась в прокуратуру Заводского района Минска с просьбой направить в суд иск о взыскании расходов за обучение с бывшего курсанта военного факультета.
Оказалось, Минобороны заключило контакт с парнем о прохождении службы в Вооруженных силах. Срок действия — 5 лет обучения в академии плюс еще 5 лет военной службы на должностях офицерского состава. Согласно документу, курсант принимал на себя обязательства возместить расходы на обучение, если будет отчислен по какой-либо причине.
Именно из-за нежелания продолжать учебу молодого человека отчислили. Но платить 25,6 тысячи рублей, которые были потрачены с лета 2016-го по 2018, он отказался.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства. 28 мая суд в Витебске согласился с доводами и решил взыскать с бывшего курсанта расходы за учебу.
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По решению суда он должен возместить 25 тысяч рублей расходов за два года учебы.
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