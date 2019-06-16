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В Дрогичинском и Кобринском районах выпал град размером с перепелиное яйцо

17.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 16 июня, на Брестчину обрушилась стихия. В Дрогичинском и Кобринском районе выпал град размером с перепелиное яйцо, а Столин подтопило.


Фото: vk.com/publicdrogichin

Непогода по Брестской области прошлась выборочно. В некоторых районах только дождь покапал, а в других стихия разгулялась не на шутку.

Так, например, в деревне Селище Дрогичинского района выпал град размером с перепелиное яйцо, сообщают местные в соцсетях. Видимость на дорогах была минимальная, и водителям приходилось останавливаться на обочине и ждать, пока природа успокоится.

Видео: Наш Дрогичин

Град таких же размеров накрыл и некоторые районы Кобринского района.

Фото: vk.com/s_grad

В Столине прошедший ливень затопил улицы в частном секторе.

Видео: ЧП Беларусь

В Ляховичском районе ветром повалило дерево на трассу.


Фото: vk.com/id313765021

По Ивацевичам также прошлись ливни с градом.

Видео: Першы рэгiён

 
 
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Столин подтопило, а в Ляховичском районе ветер повалил дерево.
 
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