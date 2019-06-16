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В Дрогичинском и Кобринском районах выпал град размером с перепелиное яйцо
17.06.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 16 июня, на Брестчину обрушилась стихия. В Дрогичинском и Кобринском районе выпал град размером с перепелиное яйцо, а Столин подтопило.
Непогода по Брестской области прошлась выборочно. В некоторых районах только дождь покапал, а в других стихия разгулялась не на шутку.
Так, например, в деревне Селище Дрогичинского района выпал град размером с перепелиное яйцо, сообщают местные в соцсетях. Видимость на дорогах была минимальная, и водителям приходилось останавливаться на обочине и ждать, пока природа успокоится.
Видео:
Град таких же размеров накрыл и некоторые районы Кобринского района.
В Столине прошедший ливень затопил улицы в частном секторе.
Видео:
В Ляховичском районе ветром повалило дерево на трассу.
По Ивацевичам также прошлись ливни с градом.
Видео:
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Столин подтопило, а в Ляховичском районе ветер повалил дерево.
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