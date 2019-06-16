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Более 1,1 тыс. иностранных болельщиков и участников II Европейских игр прибыли в Беларусь

17.06.2019 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Более 1,1 тыс. иностранных болельщиков и участников II Европейских игр прибыли в Беларусь
Билет на одно из событий II Европейских игр. Фото из архива

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. иностранных болельщиков и участников II Европейских игр прибыли в Беларусь, больше всего гостей приехало из Польши. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"На сегодня по билетам на спортивные мероприятия Игр пограничники оформили более 630 иностранцев. Лидерами среди гостей являются граждане Польши - из этой страны приехало свыше 210 человек. Более 80 болельщиков - из Литвы, примерно столько же из Латвии. Граждан Германии среди гостей Игр пока что около 70, граждан Франции - 32 человека, - рассказали в Госпогранкомитете. - Также белорусскую границу пересекли 475 аккредитованных участников Игр. Лидерами являются представители Великобритании - 69 человек и Германии - 37 человек".

Участники и гости II Европейских игр в пунктах пропуска оформляются в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Билеты на спортивный форум можно приобрести на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и более чем в 300 точках продаж во всех областных и крупных районных центрах страны. Купить билеты можно и по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи, и отправить по факсу 8-017-392-67-70 или электронной почте minsk2019@ticketpro.by.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,1 тыс. иностранных болельщиков и участников II Европейских игр прибыли в Беларусь, больше всего гостей приехало из Польши. Об этом...
 
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