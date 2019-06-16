Ради лайков. В Лиде трое парней сымитировали убийство, чтобы посмотреть на реакцию милиционеров

Источник материала: Tut.by

В Лиде трое парней решили проверить, как работает милиция, разыграв «убийство» на глазах у сотрудников Департамента охраны. Пранк закончился штрафами для подростков, сообщают «Принеманские вести».



Фото: pvlida.by

Инициатором розыгрыша стал 18-летний Дмитрий (все имена изменены).

У парня есть страничка в Instagram и свой канал на YouTube. Он позиционирует себя как артист, видеоблогер и продюсер. Своих подписчиков привлекает тем, что проверяет реакцию сотрудников различных экстренных служб. Так, в одном из видео он якобы пьет вино рядом со зданием Лидского РОВД и удивляется, что никто его не задерживает. В другом сюжете у него «случается» приступ эпилепсии в магазине: он падает на пол, изо рта идет пена. Или, например, в продуктовом отделе открывает бутылку кефира и выливает содержимое на себя — смотрит, что будет делать охрана.



Фото: pvlida.by

Один розыгрыш мог и вовсе закончиться печально — друзья облили спину Ильи жидкостью для розжига и подожгли… А он прыгнул в Лидейку с мостика, который соединяет сквер у Кургана Бессмертия и Дожиночную площадь.

Очередной розыгрыш парень решил провести вместе со своими друзьями — 17-летним Сергеем и 15-летним Дмитрием. Сергей учится в одном из ссузов города, состоит на учете в ИДН. Дима — школьник.

В апреле этого года в лидском микрорайоне Индустриальный, где и живут трое молодых людей, они решили проверить реакцию сотрудников Департамента охраны МВД. Сюжет пранка таков: Сергей гонится за израненным Ильей, «пострадавший» падает на землю прямо на глазах у милиционеров, «убийца» «добивает» свою жертву ножом и пытается скрыться. Дима в этот раз выступал в роли оператора — снимал все на видео.

К розыгрышу парни долго готовились: порезали ножом майку, купили в магазине «кровь» — бутылку красного вина.

— Ты только когда бежать будешь, за бок хватайся. Ну, и упади эпично! — дает последние наставления Сергей.



Фото: pvlida.by

— Давай-давай, беги ты уже, а то сейчас уедут! — скомандовал «оператор», и Илья побежал. Сергей — за ним.

Через несколько метров «раненая» жертва падает прямо на тротуаре, а «убийца», нанеся еще несколько «ударов», пытается скрыться.

Реакция сотрудников охраны была мгновенной — один из них сразу же погнался за преступником, другой стал преследовать его на автомобиле.

— Вставай уже, ему руки заломали. Иди и скажи, что ты живой, а то сейчас его в отделение отвезут, ты понимаешь?! — уже по-настоящему пугается Дима.

Свой поступок друзья объяснили просто: делали все ради лайков в интернете.

В итоге Дмитрия поставили на учет в ИДН, а Сергей и Илья получили штрафы.