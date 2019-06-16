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БелЖД проводит расследование, почему сломался «Штадлер» по пути из Гомеля в Минск
17.06.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 июня поезд «Штадлер» по дороге из Гомеля в Минск почти четыре часа простоял на перегоне Салтановка — Хальч, пассажиры все это время находились внутри. По Гомель — Минск больше четырех часов простоял с пассажирами внутри">словам очевидцев, жара была невыносимая, кондиционеры включили только через час после поломки. Неудобства испытали более 1200 пассажиров: из Гомеля в Минск, из Минска в Гомель. Их разделили на несколько групп и доставляли до места назначения другими поездами.
Как
— В настоящее время создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование случившегося с привлечением представителей завода-изготовителя данного подвижного состава с целью выявления причин возникшей неисправности и недопущению в дальнейшем ее повторения. Белорусская железная дорога приносит свои искренние извинения пассажирам за причиненные неудобства, — отмечают в пресс-службе.
Пассажирам, которые отказались от поездки, вернули деньги за билеты в полном объеме. Всем пассажирам поезда № 709 полагается частичный возврат стоимости билетов в качестве компенсации за опоздание. Как пояснили в колл-центре БелЖД, компенсация за один билет составит чуть больше 1 рубля. Стоимость самого билета не возвращают.
В билетных кассах или контакт-центре по номеру 105 можно узнать подробную информацию, как получить деньги.
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Пассажиры, которые ехали в столицу, почти четыре часа ждали пересадку на другой поезд.
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