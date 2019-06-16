20 июня в Лунапарке будет проходить акция: с 14.00 до 22.00 все аттракционы по 3 руб. !!!!
г. Столин, стадион Маньковичи
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20 июня в Лунапарке будет проходить акция
17.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
20 июня в Лунапарке будет проходить акция: с 14.00 до 22.00 все аттракционы по 3 руб. !!!!
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20 июня в Лунапарке будет проходить акция: с 14.00 до 22.00 все аттракционы по 3 руб. !!!! г. Столин, стадион
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