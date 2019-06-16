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20 июня в Лунапарке будет проходить акция

17.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

20 июня в Лунапарке будет проходить акция

20 июня в Лунапарке будет проходить акция: с 14.00 до 22.00 все аттракционы по 3 руб. !!!!
г. Столин, стадион Маньковичи

 
 
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20 июня в Лунапарке будет проходить акция: с 14.00 до 22.00 все аттракционы по 3 руб. !!!! г. Столин, стадион
 
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