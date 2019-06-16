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Будет очень тепло. В начале недели без осадков, потом - с дождями и грозами
17.06.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе сохранится очень теплая погода. В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного давления — будет преимущественно без осадков погода, во второй половине недели под влиянием атмосферных фронтов она ожидается неустойчивой с кратковременными дождями.
18 июня, во вторник, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку страны местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром
В среду, 19 июня, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по крайнему западу Брестской области возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9…+16°С, максимальная днем +24…+31°С.
20 июня, в четверг, атмосферный фронт принесет ночью в западные, а днем и в центральные районы страны кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12…+18°С, по юго-западу +19 +20°С, максимальная температура днем +24…+30°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +32°С.
В пятницу, 21 июня, под влиянием малоподвижного фронтального раздела ночью местами, днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +15…+20°С, максимальная температура днем в основном +24…+30°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +33°С.
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В первой половине недели погоду в Беларуси будет определять область повышенного давления - будет преимущественно без осадков погода. Во второй половине недели под...
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